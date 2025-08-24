Monturano-Civitanovese. È pareggio con il “giallo“

È terminato in pareggio (2-2) il quinto allenamento congiunto della Civitanovese disputato al Comunale di Monte Urano tra i rossoblù di Andrea Mercanti e la locale formazione del neo tecnico Poggi, che milita nel campionato di Promozione. In avvio, il tecnico ospite ha riproposto un 4-3-3 simile a quello utilizzato contro il Montegranaro: Forconesi in porta; Candia e Cosignani sugli esterni, Martiarena e Baiocco al centro della difesa. In mediana, Visciano ha agito da play affiancato dalle mezzali Lorenzoni e Pompili, mentre in attacco c’è stato spazio per il tridente Pitronaci – Pompili – Cappa, con quest’ultimo impiegato nuovamente come punta centrale. Il Monturano ha risposto con un 4-4-2: Tosi, Adami, Finucci, Muzi, Fabi, Panichi, De Carolis, Santarelli, Capriotti, Ripa, Moretti.

Nel primo tempo è partita meglio la squadra rivierasca, in vantaggio già al primo minuto grazie ad un tocco d’esterno dell’under Pompili, su azione sviluppata dalla sinistra. Buoni i primi 25 minuti per Visciano e soci, che però sono calati vistosamente nella seconda parte del primo tempo. Qui è stato il Monturano a prendere il sopravvento. Capriotti ha siglato il pareggio sfruttando la respinta di Forconesi sul tentativo di Moretti. Poi, il giallo di giornata: tiro di Panichi che ha lambito la traversa e palla balzata sul terreno, senza però entrare in porta. Tuttavia l’arbitro ha ravvisato il gol e si sono alzate veementi le proteste ospiti. Così, il direttore di gara ha deciso di abbandonare l’incontro. Alla fine, la rete non è stata convalidata e la partitella è proseguita con la direzione affidata ad un collaboratore tecnico della Civitanovese. Il Monturano è passato poi in vantaggio con Moretti, imbeccato dal cross di Santarelli. Nella ripresa, consueta girandola di sostituzioni da ambo le parti. Mercanti ha inserito anche il neo acquisto Cahais, ancora non in condizione. Comunque, la seconda frazione è stata di marca rossoblù, con tanti tiri agli indirizzi della porta calzaturiera. Nel finale, l’undici adriatico ha pareggiato i conti con un rigore trasformato da Cisbani.