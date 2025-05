Monzone Calcio: Confermato Mister Fini per i 100 Anni del Club

Monzone isola felice. Ma anche realtà ormai consolidata del calcio dilettantistico lunigianese. Il presidente del club biancorosso Andrea Sisti è già al lavoro per preparare al meglio la prossima stagione e festeggiare i 100 anni di storia. Come prima operazione, in sintonia con il ds Enzo Mastorci, ha confermato l’allenatore Alessandro Fini. ll futuro del Monzone è nel segno della continuità. Una stretta di mano di fronte a un aperitivo tra presidente, ds e tecnico ha sancito la conferma del mister. "Un gesto semplice ma sufficiente a testimoniare la fiducia e l’unità di intenti al raggiungimento dei prossimi obiettivi sportivi – conferma il presidente Sisti –. Fini, come responsabile tecnico della prima squadra, inizierà da subito, insieme alla società, a lavorare per la definizione della nuova rosa di Seconda categoria". Sotto la guida di Fini, il Monzone intende confermare una compattezza e un’identità definita, riaccendendo l’entusiasmo dei tifosi. "Siamo felici di proseguire con Alessandro – dice il ds Mastorci – perché incarna i valori della nostra società: serietà, radicamento nel territorio e capacità di valorizzare i giovani. In questi giorni stiamo aspettando che Cecchini, il portiere, ci confermi la sua disponibilità. Nel frattempo abbiamo confermato il gruppo storico: Paolo Arcangeli, che farà ancora un anno come Alessandro Arcangeli, Luca Mastorci, Gabriele Moisè, Berettieri e Giardina, diventati l’anima della squadra. Restiamo in attesa del rientro di Alessandro Mastorci. A giorni mi incontrerò con gli altri ma puntiamo forte su Gerali e Gabrielli. Confermati anche i giovani come la rivelazione Franchini, Galeazzi e Rodriguez. E c’è già un’intesa con Michelucci, Marchi e Richerme.

