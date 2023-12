Morelli va al River Pieve. Pugliese via dal Viareggio

Mercato al centro dell’attenzione mentre intanto in Serie D arrivano le squalifiche per un turno per tre titolari delle versiliesi: nel Seravezza domenica col GhiviBorgo al “Buon Riposo“ mancheranno il 2003 Coly in difesa ed il jolly di centrocampo Bedini; nel Real Forte Querceta invece ad Altopascio contro il Tau degli ex Venturi, Bernardini e Meucci sarà out il centrale Tognarelli (fresco delle 100 presenze in maglia bianconerazzurra). Ed è notizia fresca di questi giorni che nella prossima stagione di Serie D, per la prima volta nella storia recente di questo campionato, il numero degli under obbligatori da schierare in campo passa da quattro a tre (ciò varrà sicuramente per le stagioni 20242025 e 20252026). Una decisione questa presa in condivisione con le società a seguito del cambiamento della norma sul vincolo e delle variazioni regolamentari dei campionati giovanili professionistici.

Sul fronte delle trattative in D tira aria di rivoluzione in casa Real FQ che sta valutando quanto cambiare: intanto, dopo l’innesto del terzino 2005 Bargellini ed il precedente taglio di Vanni, ecco altre due uscite già ufficializzate con la cessazione del rapporto con l’esterno Ermes Purro ed il trasferimento del centrocampista Niccolò Bigica al Poggibonsi (il classe 2001 ex Aglianese, Trento e Fermana resta dunque nel girone E di Serie D e ora del Real FQ sarà avversario). In Eccellenza invece ha appena cambiato maglia l’attaccante classe 2000 Mattia Morelli: il figlio d’arte del compianto Claudio ha salutato la Lastrigiana nel girone B per accettare la corte serrata del River Pieve nel girone A dove farà coppia offensiva con Canessa. In Promozione (dove la LampoMeridien ha appena cambiato la panchina: esonerato Montagnolo, al suo posto Federico Magrini) il Viareggio ha in pratica già definito le sue operazioni con le note entrate in difesa del 2003 Tommaso Ricci e di Manolo Benassi a fronte di tre partenze: quelle del centrale Luigi Monopoli (sceso in Prima categoria nel San Giuliano dei galácticos), del terzino Giacomo Cinquini e ora della punta Fabio Pugliese che va in prestito al Pieve Fosciana ultimo in classifica allenato dal viareggino Daniele Martinelli.