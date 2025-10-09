Morselli, un legame speciale con la maglia: "Alcione casa mia, sogno la B con gli Orange"

C’è chi lo descrive come l’anima silenziosa dell’Alcione, chi come uno dei simboli della crescita orange. Di certo, Fabio Morselli, classe 1998, è oggi uno dei volti più rappresentativi della squadra di Cusatis. Dopo un avvio di stagione brillante, fatto di gol, assist e leadership, il numero 11 dei milanesi sta vivendo un momento di ottima forma e si è confermato elemento chiave nel gruppo che ha portato l’Alcione fino al quinto posto in classifica. Morselli si racconta tra sogni, ambizioni e momenti che lo hanno aiutato a crescere, dentro e fuori dal rettangolo di gioco, come calciatore e come uomo.

Morselli, lei ha fatto parte del settore giovanile della Juventus, giocando anche in Youth League prima del debutto tra i prof. Che ricordi ha?

"Ho avuto la fortuna di vivere in un ambiente come quello della Juventus, dove impari che il talento da solo non basta: servono disciplina, mentalità e rispetto per il lavoro. Ero giovane, ma le esperienze successive a Rende, Fano e Legnago mi hanno insegnato cosa significa davvero il calcio dei grandi, dove ogni pallone conta. Ogni tappa mi ha fatto crescere, come giocatore e come uomo"

Lei arriva all’Alcione nel 2021 e diventa uno dei simboli del gruppo. Due stagioni fa, con 15 gol e 4 assist, ha contribuito alla storica promozione in C. Che ricordo ha di quella cavalcata e che ruolo hanno avuto il mister e lo spogliatoio?

"Quella stagione la porterò sempre con me. Erano tre anni che inseguivamo quel sogno e lo abbiamo realizzato tutti insieme. Quando sono arrivato non ero ancora il giocatore che sono oggi: qui sono cresciuto grazie a compagni e staff che mi hanno dato fiducia. La nostra forza è stata il gruppo, il rispetto reciproco, l’aiutarsi sempre. Mister Cusatis è stato fondamentale: mi ha saputo aspettare, correggere e motivare. È una guida che sa toccare le corde giuste e far rendere tutti al massimo".

L’anno scorso un infortunio l’ha frenata. Oggi è tornato ai suoi livelli. Come ha vissuto quel periodo complicato?

"Non è stato facile. Saltare la preparazione ti toglie ritmo e fiducia, ma lo staff mi ha seguito passo dopo passo. Nel finale di stagione ho ritrovato condizione e continuità, e quel lavoro si è visto fin da subito quest’anno. Il gol su punizione contro il Renate a settembre è stato una liberazione: mi ha restituito energia, serenità e una grande voglia di fare ancora meglio".

Il presidente Gallazzi ha parlato chiaro: l’obiettivo è portare l’Alcione in Serie B entro tre anni. Quanto sogna di viverla da protagonista?

"Tantissimo. Le parole del presidente ci trasmettono fiducia e voglia di crescere. La Serie B sarebbe un traguardo storico, il coronamento di un percorso costruito con passione e lavoro. Io sono nel pieno della carriera e, sì, sogno la B: credo di potermela giocare e vorrei farlo con questa maglia. L’Alcione per me è casa, e vivere un salto del genere qui sarebbe speciale".

Il suo obiettivo personale per questa stagione?

"Continuare a dare il massimo ed essere un punto di riferimento per la squadra e un esempio per i più giovani, come altri lo sono stati per me quando sono arrivato. Aiutare il gruppo con il mio lavoro quotidiano, con l’impegno e con la mentalità giusta: è questo ciò che mi motiva ogni giorno. Se ognuno di noi riesce a dare qualcosa in più, potremo fare un grande percorso".