Mosse di mercato. Il ritorno di Leoncini. Ecco Bassoli e Falasco

Due difensori e un centrocampista. Oltre a un attaccante in arrivo. Queste le prime mosse del ds Giammarioli. Senza troppe risorse a disposizione il mercato degli svincolati del Rimini, fuori tempo massimo, non può di certo essere quello delle prime scelte. Il nuovo direttore dei biancorossi ha annunciato gli arrivi di Alessandro Bassoli, Nicola Falasco e Mattia Leoncini. Trentacinque anni il primo, difensore centrale ex Spal, terzino sinistro il secondo, 32 anni da compiere tra qualche giorno. Il più giovane della compagnia è Leoncini, volto già noto in casa biancorossa. Ora si pensa al reparto d’attacco, sicuramente da potenziare per cercare di salvare il salvabile. E le attenzioni di Giammarioli sembrano rivolte a Sergej Grubac. Attaccante montenegrino 25enne al suo arrivo in Italia con il Chievo Verona sembrava pronto a spiccare il volo. Cosa non avvenuta, fino al trasferimento nel campionato rumeno. Ora il ritorno in Italia, in serie C e in un Rimini in grandissima difficoltà. Oggi si aggregherà al gruppo di D’Alesio.