Motociclismo. Un campione di velocità. Dalla Porta premiato a Verona

Nel 2024 ha mancato di un niente il titolo nella categoria "Stock", laureandosi vice-campione europeo con una punta di rammarico per aver disputato una gara in meno rispetto a quel Mario Mayor poi diventato campione. E in attesa di tornare in sella alla moto, Lorenzo Dalla Porta ha ricevuto un riconoscimento che ne certifica la ritrovata competitività: nei giorni scorsi a Verona si sono svolte le premiazioni speciali del Dunlop CIV 2024 ed il pilota di Montemurlo è stato premiato dal presidente della FMI, Giovanni Copioli, per aver compiuto il maggior numero di giri veloci nel corso della scorsa edizione del Campionato Italiano Velocità. Lo stesso campionato che lo vedrà fra i protagonista anche in questa stagione: Lorenzo correrà sulla Ducati V2 dell’SGM Tecnic Racing Team. Di recente è stato ufficializzato il calendario del campionato italiano: l’atleta classe 1997 dovrebbe debuttare il prossimo 5 aprile a Misano. Il 31 maggio ed il 1 giugno correrà invece sul circuito del Mugello. Avanti poi con le tappe di Vallelunga (28 e 29 giugno) ancora Misano, ma in notturna (26 e 27 luglio) ed Imola (6 e 7 settembre) per poi prepararsi al round finale fissato nuovamente in Mugello il 4 ed il 5 ottobre. Quando, nella migliore delle ipotesi, Dalla Porta dovrà piazzare l’"allungo" per il titolo.