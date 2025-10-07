Motti, dalla panchina la spinta decisiva: "Il Ravenna è una certezza: parlano i risultati"
Il 27enne centravanti domenica ha segnato una doppietta contro la Juve U23: "Abbiamo giocato con l’atteggiamento giusto"
La doppietta in Coppa Italia. Il gol al debutto in campionato. La doppietta da subentrante, domenica al ‘Moccagatta’ di Alessandria contro la Juve U23. Matteo Motti è stato il ‘man of the match’ della vittoriosa trasferta di domenica. Trasferta che ha permesso ai giallorossi di mantenere la vetta e di affacciarsi al mese forse più importante di questo scorcio di stagione, con 3 scontri diretti nei prossimi 4 turni. Esordiente fra i professionisti, il ventisettenne centravanti empolese ci aveva preso le misure in Coppa contro il Cittadella (2-0), dimostrando di essere in palla la settimana successiva, firmando il raddoppio contro il Campobasso, nel match poi vinto 3-2. Entrato al quarto d’ora della ripresa contro la Juve U23, Motti ha, prima firmato il gol del 3-1, poi, al 10’ minuto di recupero, ha trasformato il rigore del definitivo 4-2.
Motti, qual è stato il segreto del successo di Alessandria?
"Il Ravenna ha giocato con l’atteggiamento giusto".
Con 21 punti, 6 vittorie consecutive e il miglior attacco con 18 reti all’attivo, il Ravenna è rimasto in vetta con l’Arezzo. È forse auspicabile incassare qualche gol in meno?
"Ci sta aver subito gol in avvio di ripresa. Del resto, lo sapevamo che avremmo affrontato una Juve Next Gen forte e molto tecnica".
La seconda doppietta stagionale, la prima in campionato. Quale significato ha questa performance individuale?
"Sono molto contento di essere riuscito a dare il mio contributo alla causa con i 2 gol. Ma lo sarebbe stato anche senza le reti. L’importante è aver portato a casa la vittoria e i 3 punti".
Contro la Juve ha giocato al fianco di Luciani, con Spini a supporto. Come si è trovato?
"Alla fine dipende sempre dall’interpretazione dei ruoli. Che sia un attacco classico a 2 punte in coppia con Luciani, o che sia un attacco a 2 punte con Spini schierato in posizione di trequartista, mi trovo bene in ogni caso. Non ho preferenze. L’importante è riuscire a dare il massimo a livello di prestazione".
Non trova che il Ravenna sia ormai una certezza e non più solo una sorpresa?
"I risultati parlano chiaro".
Adesso qual è il segreto per proseguire su questi binari?
"Dobbiamo continuare a pensare a noi stessi e ad una partita per volta".
Samb in trasferta, Arezzo in casa, Pianese fuori e Ascoli in casa il 2 novembre. Si prospetta un mese ricco di scontri diretti.
"Cominciamo da domenica. Ci attende un match particolarmente difficile contro la Sambenedettese, squadra in fiducia, reduce da 3 vittorie consecutive".
