Motti, dalla panchina la spinta decisiva: "Il Ravenna è una certezza: parlano i risultati"

La doppietta in Coppa Italia. Il gol al debutto in campionato. La doppietta da subentrante, domenica al ‘Moccagatta’ di Alessandria contro la Juve U23. Matteo Motti è stato il ‘man of the match’ della vittoriosa trasferta di domenica. Trasferta che ha permesso ai giallorossi di mantenere la vetta e di affacciarsi al mese forse più importante di questo scorcio di stagione, con 3 scontri diretti nei prossimi 4 turni. Esordiente fra i professionisti, il ventisettenne centravanti empolese ci aveva preso le misure in Coppa contro il Cittadella (2-0), dimostrando di essere in palla la settimana successiva, firmando il raddoppio contro il Campobasso, nel match poi vinto 3-2. Entrato al quarto d’ora della ripresa contro la Juve U23, Motti ha, prima firmato il gol del 3-1, poi, al 10’ minuto di recupero, ha trasformato il rigore del definitivo 4-2.

Motti, qual è stato il segreto del successo di Alessandria?

"Il Ravenna ha giocato con l’atteggiamento giusto".

Con 21 punti, 6 vittorie consecutive e il miglior attacco con 18 reti all’attivo, il Ravenna è rimasto in vetta con l’Arezzo. È forse auspicabile incassare qualche gol in meno?

"Ci sta aver subito gol in avvio di ripresa. Del resto, lo sapevamo che avremmo affrontato una Juve Next Gen forte e molto tecnica".

La seconda doppietta stagionale, la prima in campionato. Quale significato ha questa performance individuale?

"Sono molto contento di essere riuscito a dare il mio contributo alla causa con i 2 gol. Ma lo sarebbe stato anche senza le reti. L’importante è aver portato a casa la vittoria e i 3 punti".

Contro la Juve ha giocato al fianco di Luciani, con Spini a supporto. Come si è trovato?

"Alla fine dipende sempre dall’interpretazione dei ruoli. Che sia un attacco classico a 2 punte in coppia con Luciani, o che sia un attacco a 2 punte con Spini schierato in posizione di trequartista, mi trovo bene in ogni caso. Non ho preferenze. L’importante è riuscire a dare il massimo a livello di prestazione".

Non trova che il Ravenna sia ormai una certezza e non più solo una sorpresa?

"I risultati parlano chiaro".

Adesso qual è il segreto per proseguire su questi binari?

"Dobbiamo continuare a pensare a noi stessi e ad una partita per volta".

Samb in trasferta, Arezzo in casa, Pianese fuori e Ascoli in casa il 2 novembre. Si prospetta un mese ricco di scontri diretti.

"Cominciamo da domenica. Ci attende un match particolarmente difficile contro la Sambenedettese, squadra in fiducia, reduce da 3 vittorie consecutive".

Roberto Romin