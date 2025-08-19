Motti, il bomber capace di rialzarsi: "Ravenna, stracontento di questo esordio"

"Non potevo desiderare di meglio". Con la sua doppietta, Matteo Motti è stato il protagonista del vittorioso successo di Coppa Italia contro il Cittadella. E sarà sicuramente fra i giocatori più acclamati, stasera, alla presentazione della squadra, che avverrà in piazza del Popolo, a partire dalle 20.45. Il ventisettenne attaccante empolese, fino allo scorso anno avversario dei giallorossi con la maglia del Tau Altopascio, ha firmato le prime reti ‘ufficiali’ del Ravenna 2025-26, ma anche le sue prime fra i professionisti: "Sono stracontento. Oltre ai gol, mi piace sottolineare la prestazione positiva della squadra. Dal punto di vista individuale sto abbastanza bene; col tempo andrà sempre meglio. La scelta di venire al Ravenna? È stata la decisione giusta, ne sono convinto. Ho cercato di ripagare la fiducia e la standing ovation dello scorso anno al Benelli, quando sono venuto da avversario".

Ora mister Marchionni sa di avere a disposizione una pedina importante per l’attacco: "Nei primi 10 minuti – ha proseguito Motti – più che la posizione, c’erano da trovare l’assestamento e i meccanismi, essendo quasi tutti nuovi, e c’era anche da capire bene il ‘salto di categoria’, visto che l’impatto fisico è stato notevole. Con Spini ci siamo trovati in fretta. I movimenti erano perfetti e spesso hanno messo in difficoltà la difesa del Cittadella".

In attesa del recupero di Luciani e del tesseramento di Okaka, Motti diventa un candidato per la maglia da titolare al fianco di Spini nel debutto di campionato di sabato al Benelli contro il Campobasso: "Mi trovo bene e mi diverto con entrambi. Con Luciani posso svariare molto di più; con Spini invece non diamo punti di riferimento". Prima di firmare la doppietta con cui il Cittadella è stato messo al tappeto, il ‘rosso’ di Empoli aveva avuto un’altra occasione, sull’assist di Spini: "Sì, in quella situazione potevo e dovevo fare meglio. Effettivamente ho sbagliato un ‘bel’ gol. Nel prosieguo del match mi sono rifatto, ma non sempre capita di avere più di una occasione a partita, quindi, in ogni caso devo cercare di sfruttarle al meglio". Motti – due rotture del crociato quando era al Poggibonsi – è abituato a lottare e a non illudersi. Per 2 volte si è rialzato ed ora merita la vetrina della serie C: "La prima partita è andata bene, adesso bisogna dare continuità. Dovrò restare concentrato. La concorrenza? La ritengo una cosa ‘sana’, perché ti fa esprimere al meglio, con l’obiettivo di mettere in difficoltà il mister nelle scelte. Questa dinamica aiuta a dare il massimo in allenamento e poi anche in partita quando c’è l’occasione di giocare".

Roberto Romin