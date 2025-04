Movimenti sulle panchine e scrivanie: Testini resta alla Sinalunghese, cambiamenti in vista

In attesa che la stagione 2024-2025 vada in archivio dopo playoff e playout ci sono già movimenti sul fronte delle panchine e delle scrivanie per allenatori e direttori sportivi. Partendo dai tecnici l’aretino Enrico Testini, nell’ultima stagione prima alla Sansovino (in Promozione) quindi alla Sinalunghese (Eccellenza) che ha condotto dall’ultimo posto ai playout salvo poi cadere nello spareggio, ripartirà dalla società rossoblù. I senesi hanno infatti deciso di puntare sulla continuità e sull’esperienza del tecnico originario di Cortona. Restando in tema di allenatori il neopromosso Stia potrebbe fare a meno di Certini che dopo la vittoria del campionato di Seconda categoria sembra più lontano dai colori viola. Per quanto riguarda l’Indicatore il tecnico Forciniti sembra intenzionato a cambiare aria mentre a Capolona è in procinto di lasciare il direttore sportivo Samuele Sereni dopo la prima stagione con il ruolo di uomo-mercato. Intanto questo fine settimana spazio a playoff e playout. In Promozione il Casentino Academy aspetta in finale la vincente di Audax Rufina-Fiesole, mentre il Subbiano domenica alle 16 ospiterà l’Alleanza Giovanile Dicomano potendo contare su due risultati su tre al termine in caso di parità al 120’. In Prima categoria il Bibbiena andrà a far visita all’Atletico Piancastagnaio dovendo solo puntare alla vittoria esattamente come il Cortona di scena sul campo del Torrenieri (sempre alle 16). Spareggio salvezza per il Valdichiana in casa contro il Ponte d’Arbia mentre lo Spoiano riceverà l’Arezzo Football Academy. In Seconda categoria ecco Pelago-Cavriglia per la finale playoff del proprio girone mentre Fratta Santa Caterina e Pratovecchio si affronteranno per l’altro pass. Per la salvezza ecco invece il playout tra Pestello e San Marco sempre alle 16.