Mulazzo a caccia del bis. Nel mirino il Cqs Pistoia

Il Mulazzo a caccia del bis dopo la meritata vittoria di domenica scorsa sul campo del Porcari. Domani, al “Calani“ arriverà il Cqs Pistoia che si trova invischiato nelle sabbie mobili dei playout. Un appuntamento significativo per la squadra di Massimiliano Leccese che invita a non sottovalutare l’avversario che negli ultimi due turni ha racimolato un solo punto e quindi si calerà in terra lunigianese per raccogliere un risultato positivo. Ma se il Mulazzo vuole dare finalmente dare una svolta al suo campionato è arrivato il momento.

Leccese, come appare logico attendersi, confermerà la squadra che ha stravinto domenica in trasferta. "Domenica ho avuto una risposta di carattere dai ragazzi. Avevo chiesto loro una prestazione da uomini, prima che da giocatori e sono stati bravi ad esaudire entrambe le richieste. Era un momento che venivamo puniti nelle poche occasioni concesse, domenica sul campo del Porcari invece la squadra ha mostrato la massima concentrazione e fame di vincere, anche in chi è entrato nella parte finale".

Contro il Pistoia, formazione a parte, s’impone il bis. "Ora è necessario dare continuità ai risultati, il cammino è ancora lungo e l’errore più grave che possiamo fare è abbassare i ritmi. Sulla formazione non penso di cambiare modulo, ma sugli interpreti aspetto sempre le risposte del campo fino all’ultimo minuto dell’allenamento, salvi i famosi imprevisti di salute e di lavoro che oramai ci accompagnano. È rientrato in gruppo Manenti, ritornano disponibili Santini e D’Angelo, ancora out Francesco Bernieri per squalifica e Bortolasi che è in via di recupero. Leri si è operato e da ieri abbiamo un piccolo nuovo tifoso in Alessandro Filippi, figlio di capitan Giacomo a cui personalmente do il benvenuto: avremo delle motivazioni in più da portare in campo".