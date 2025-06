Mulazzo Colpo da novanta. Preso il portiere Gavellotti

Un autentico colpo da novanta quello messo a referto nelle scorse ore dal Monzone diretto dal presidente Andrea Sisti, che dopo la stretta di mano con il portiere Alessio Gavellotti ex Carrarese, Lavagnese, Sanremese, Fezzanese ultime due stagioni in forza alla Filattierese non ha esitato un attimo a sposare l’ambizioso progetto della centenaria compagine della Lunigiana orientale. "Sono davvero onorato ed entusiasta di poter contribuire alla causa di un club storico che quest’anno si appresta a festeggiare i cento anni di vita – le prime considerazioni di Alessio Gavellotti –. Sono contentissimo della scelta fatta. Ho instaurato subito un buonissimo rapporto con il direttore sportivo Enzo Mastorci, persona competente, seria e ambiziosa. La società stessa, davvero ben organizzata ed estremamente efficiente, ha suscitato in me sensazioni più che positive. Darò il 100% di me stesso per il bene del Monzone".

La società biancorossa ha annunciato con viva soddisfazione l’arrivo del portierone Alessio Gavellotti che inevitabilmente ha inorgoglito il presidente Andrea Sisti e tutto il gruppo dirigente oltre che al tecnico Alessandro Fini che nelle ultime ore si è visto servire su di un Vassoio d’argento il centrocampista esterno o Nicolas Pezzetti, classe 98, ultimo domicilio calcistico il San Vitale Candia, un prospetto inseguito da Mastorci da tre anni. "Sono contento di entrare a far parte del progetto del Monzone – afferma Pezzetti –, società seria e blasonata. L’obiettivo stagionale, essendoci il centenario della società, è di fare il meglio possibile e ambire a qualcosa di importante. Mi sento motivato a fare il meglio possibile per questa società".

L’operatore di mercato Mastorci ieri ha annunciato di aver raggiunto la giusta intesa con il laterale basso Fabrizio De Cillis, con trascorsi nelle fila del Viareggio, Pontremolese e Brugnato.