Mulazzo riflette su Andrea Baudi mentre Pontremoli ingaggia Yari Ragonesi

Sono giorni decisivi. Dal “Calani“ fanno sapere che non c’è un nodo né economico né contrattuale da sciogliere per quanto riguarda l’eventuale sbarco al Mulazzo di Andrea Baudi. Ora la società deve capire se sul possibile affare c’è totale sintonia all’interno dei vertici rossoblù. E ancora se il campione spezzino ha altre squadre che lo stanno corteggiando. Il Mulazzo riflette a fondo sulla strada da imboccare: mettere a disposizione di mister Leccese un profilo come quello di Baudi, volendo trattenere Capo e Occhipinti, è solo una delle tante opzioni? Oppure il club di via Tinello è entrato nell’ordine di idee di regalare al tecnico ligure un attaccante importante avendo capito che sul mercato, in riferimento alle punte, ci sono ancora diversi profili in cerca di sistemazione. La volontà della società di arrivare presto a una conclusione è chiara. Ci vorrà amcora al massimo due tre giorni.

Intanto il mercato del Pontremoli ha preso il volo. Nelle ultime ore la società di piazza Caduti di Superga con una poderosa stretta di mano con il presidente del sodalizio Stefano Giannetti ha trovato la giusta intesa con il principe delle punizioni Yari Ragonesi (nella foto). "Scegliere Pontremoli è stato facile – spiega Ragonesi –. E’ difficile dire no ad una piazza del genere. A partire dai primi di luglio, quando si potrà mettere la firma sul cartellino trasferimenti, darò tutto per riportare il Pontremoli su un palcoscenico che spetta alla città. La società sta costruendo una squadra forte per provare subito a vincere. Oltre ai riconfermati, mi dicono che sono in arrivo Berti, D’Angelo e Micheli. Prospetti di valore per la categoria. D’Angelo calcisticamente non lo conosco ma ne ho sentito parlare un gran bene. Dopo qualche anno, finalmente ritorno a giocare con Berti che è un atleta fortissimo. Micheli non ha bisogno di presentazioni, abbiamo vinto insieme con la Carrarese, proveremo a rifarlo qui a Pontremoli".