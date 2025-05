Mulazzo: Strata punta su Micheli e Conedera per rinforzare l'attacco

Una punta, anzi due. Nella lista stilata dal direttore generale del Mulazzo, Stefano Strata, che nelle ultime ore ha nuovamente riscritturato i fratelli Alessandro e Francesco Bernieri e Nicolò Manenti in vista della prossima stagione, prevede due rinforzi in prima linea. Questo perché il reparto offensivo attuale, salvo sorprese, dovrebbe essere azzerato: tanti saluti a Capo, tanti saluti al viareggino Carlo e, con buona probabilità, tanti saluti anche a Simone Occhipinti che nuovi impegni di lavoro al momento gli impediscono di partecipare ai quattro allenamenti settimanali. Poi, però, spifferi di mercato, dicono che al fianco del nome di grido serve un secondo tenore. In questo caso in cima alle preferenze dell’uomo-mercato Strata c’è il prospetto rappresentato da Luca Micheli. Micheli, che si sarebbe già visto con il vertice societario dei rossoblù, non è il solo sul taccuino del diggi rossoblù. In ascesa, in particolare, le quotazioni di Niccolò Conedera. Prospetto che stuzzica e parecchio per le sue capacità di aprire negli ultimi sedici metri spazi ideali per i compagni del reparto di centrocampo.

Una retrocessione è sempre dolorosa e costringe a un reset non totale ma quasi, a rivedere piani e cambiare strategie. Una regola che potrebbe valere anche per un club come quello del Serricciolo protagonista per undici anni sul palco della Prima categoria. Il club gialloblù non si è perso d’animo e da settimane il diesse Bardini è impegnato alla costruzione della rosa da servire al confermato allenatore Bambini. Il diesse Bardini, sorprendendo un po’ tutti, e soprattutto anticipando le mosse di mercato di Mulazzo e Fivizzanese, ha trovato con l’ex portiere della Carrarese, Giovani Manuel Magnani, l’ideale intesa per entrare a far parte, ovviamente a difesa della porta, del Serricciolo.

In Terza categoria il Monti è vicinissimo al rinnovo del rapporto con l’allenatore Tommaso Balloni, che però pare non gradito alla piazza.