Museo Amaranto celebra Domenico Neri: maglia storica in vendita per beneficenza

Il Museo Amaranto ha annunciato una gradita novità in vista della serata del 9 giugno, quando verrà festeggiato Domenico Neri in occasione del quarantesimo anniversario del gol in rovesciata segnato nella sfida salvezza contro il Campobasso. Quella sera verrà messa in vendita allo stadio Comunale, e nei giorni successivi presso Il Compasso Arredamenti, la replica della maglia numero 8 indossata da Menchino nel corso della partita.

Il ricavato verrà completamente devoluto al Calcit e all’Ail (Associazione italiana leucemie) di Arezzo, intitolata alla memoria del tennista Federico Luzzi. Sarà una maglia in edizione limitata, un souvenir speciale, un ricordo da non lasciarsi sfuggire per chi nel 1985 era allo stadio ma anche per chi ha soltanto scorto nei filmati o sentito raccontare le emozioni di quella domenica che ha segnato la storia dell’Arezzo sportiva e dell’intera città.

Il programma dell’evento del 9 giugno deve ancora essere definito negli ultimi dettagli ma si sa già che alle 20 è prevista l’esibizione delle scuole calcio, cui seguirà la premiazioni di giocatori, giocatrici e società. Dalle 21 il tributo a Domenico Neri. In campo anche gli Sbandieratori e il Gruppo Musici. La manifestazione ha avuto il patrocinio del Comune di Arezzo.