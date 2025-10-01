Nardi spinge la Robur: "Gruppo forte!. Sono sicuro che ci sarà da divertirci"

Di un pallone "stregato" riesce a farne una magia. E figuriamoci se un giocatore come lui lo giudichi da certi "particolari". Un giocatore come lui che, per fisicità, tecnica e qualità, con la Serie D ha ben poco a che vedere. Un giocatore che, con il 10 sulle spalle, sta facendo innamorare i suoi tifosi: Niccolò Nardi. Siena-Terranuova: 2-0. "Che sarebbe stata una sfida tosta, conoscendo l’avversario, lo sapevamo, e siamo stati bravi a portare gli episodi dalla nostra parte. Grazie al nostro gioco abbiamo provocato le due espulsioni, senza cadere, con maturità, nelle provocazioni. Abbiamo giocato praticamente in una sola metà campo e alla fine, con pazienza, siamo riusciti a sbloccarla e poi a raddoppiare".

Quel maledetto dischetto, però.

"Maledetto sì. Di tre rigori che ho tirato, il primo in Coppa l’ho trasformato, gli altri due no. Devo però dire che se è vero che i penalty li sbaglia chi li tira, e domenica avrei dovuto alzare di più la palla, ci sono anche i portieri validi. Credo comunque di essere stato bravo a riprendermi subito, a rimanere in partita più che con il Tau. Anzi, a spingere ancora di più". E ha trovato un gol fantastico.

"Sono andato sulla palla convinto, per fortuna è entrata. E’ figlio di uno schema provato in allenamento".

Le tre reti per chi sono? "Margherita, la mia ragazza. Anche l’esultanza, con il cuore e la ‘M’ è per lei". Protagonista con il Livorno in D. Poi la Lega Pro con Carpi e Pianese: cosa ci fa, Nardi, in quarta serie?

"L’anno scorso ho attraversato un brutto momento, soprattutto nella seconda parte. Avevo bisogno di ritrovarmi. Ho parlato tanto con mister Bellazzini e ho capito che era la scelta giusta: mi sono subito rivisto nel suo gioco, non mi sono mai sentito così libero. Credo che calcisticamente sia un genio. Fuori dal campo una bellissima persona. E comunque, pur in D, stiamo parlando di Siena…".

Qual è la forza della Robur?

"Il gruppo: siamo compatti nello spogliatoio e amici fuori. I ragazzi più esperti, mi ci metto pure io che, se non così navigato, un po’ di ossa me le sono fatte, hanno da subito aiutato i più giovani, qualcuno alla prima esperienza, ad ambientarsi. Questa unità si vede anche in campo". Se qualche gol all’appello manca, di gol ne avete subiti appena due.

"E soltanto uno su azione: ci lavoriamo tanto. Per quanto riguarda le occasioni non trasformate, l’importante è crearle: siamo all’inizio, ci sbloccheremo".

I tifosi possono stare sereni, quindi?

"Assolutamente sì. E l’appello che faccio loro è di continuare a starci vicini. Capisco che all’inizio il nostro modo di giocare può non convincere, ma se già adesso si intravede qualcosa, con il tempo ci sarà da divertirci".

Chi è Niccolò fuori dal campo?

"Un ragazzo tranquillo, aperto, disponibile. Non ho hobby particolari, quando sono libero, esco con Margherita. Ho in mente di riprendere a studiare: sono diplomato, vorrei laurearmi. La mia vita è il calcio, ma un piano B ci vuole. Il mio idolo è sempre stato Isco, ma mi piace molto anche Bellingham, per la sua attitudine, la sua energia, è un centrocampista atipico". Quanto le è costato il numero 10?

"Eh… me lo sono aggiudicato all’asta…".

Angela Gorellini