Nario Cardini nominato nuovo direttore tecnico del Terranuova Traiana

TERRANUOVANario Cardini è il nuovo direttore tecnico del Terranuova Traiana. Si rafforza ulteriormente la struttura interna biancorossa in preparazione del prossimo campionato. Cardini lavorerà in sinergia con il direttore sportivo Donello Resti e con Andrea Morbidelli, responsabile dell’area tecnica della prima squadra. Figura di riferimento per il calcio dilettantistico e professionistico, ha lavorato anche con Maurizio Sarri. Nel 2000-2001 con la Sansovino ha ottenuto la promozione in serie D. Nel 2002-2003 arriva la conquista della Coppa Italia e a fine stagione la promozione in serie C2. Nel 2006 diventa ds del Gubbio. Nel 2008 viene chiamato a svolgere le funzioni di ds alla Colligiana che disputa il campionato di C2. Nell’estate 2010 migra all’Alessandria. Ad inizio 2011 torna a ricoprire la carica di direttore sportivo alla Sansovino. Nel 2019 rientra alla Sansovino lasciando l’incarico nel febbraio successivo. Nel 2022 fu chiamato in Eccellenza dal Figline allenato da Becattini. Nel 2023 l’esperienza al Torrita, poi fino allo scorso gennaio la direzione sportiva della Castiglionese. Francesco Tozzi