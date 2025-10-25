Nasce la nuova Ancona: Di Paolo alla firma

Finalmente, dopo mesi di attesa, l’ingresso di Alessandro Di Paolo nel capitale dell’Ancona è ufficiale.

Il Resto del Carlino lo aveva scritto sin dallo scorso 2 aprile, e in anteprima aveva tracciato il profilo dell’imprenditore romano appassionato di calcio, che da molti mesi si preparava a diventare socio biancorosso.

Ora, nell’attesa del closing definitivo, in cui tutto verrà messo nero su bianco davanti al notaio, l’ingresso di Di Paolo nell’Ancona viene sancito anche da un comunicato della stessa società, diffuso tramite pagina Facebook, in cui la stessa spiega altri dettagli, nel segno di quella chiarezza a lungo invocata dalla componente più dubbiosa della tifoseria: "Nella giornata di ieri si è tenuto a Roma l’incontro tra il presidente Massimiliano Polci e il nuovo socio Alessandro Di Paolo, durante il quale è stato formalizzato l’ingresso della Romana Film, società facente capo allo stesso imprenditore romano".

Lo stesso Di Paolo esprime il proprio entusiasmo commentando l’accordo: "La stima e l’amicizia che mi lega al presidente Polci è stata una componente fondamentale per far maturare questa decisione. È motivo di orgoglio poter far parte di una società con una storia così gloriosa. Sono molto soddisfatto del lavoro che è stato fatto fino ad ora e di quanto sta facendo la squadra. Sono certo che questo sodalizio possa rappresentare l’inizio di un capitolo importante per la Ssc Ancona".

Si tratta di un ingresso che rafforza "la solidità e la visione del club", scrive ancora l’Ancona, la quale specifica che sarà l’avvocato Claudio Moretti a rappresentare ufficialmente la nuova componente societaria.

Ecco dunque che si concretizza una parte dei nuovi ingressi attesi con il prossimo closing.

Come ha già riportato, anche in questa direzione, il Resto del Carlino – nell’intervista ad Andrea Manciola pubblicata ieri – il 50% delle quote societarie andranno alla Romana Film, che fa capo a Di Paolo e ad altri soci della Capitale, i quali collaborano con lo stesso imprenditore del cinema, mentre il restante 50% sarà mantenuto da Massimiliano Polci, che ha intenzione di condividerlo sul territorio con altri imprenditori, i quali sarebbero pronti a entrare.

Manciola aveva spiegato la ratio di una platea societaria così ampia: "Una compagine vasta, sul modello del Südtirol, per una società sostenibile, con la giusta disponibilità finanziaria per fare campionati anche di vertice". Un traguardo da raggiungere "allargando la compagine societaria, perché tutti possano intervenire con somme sostenibili".

Intanto domani è di nuovo derby, con la sfida alla Maceratese in programma alle 15 all’Helvia Recina.

La gara sarà diretta dall’arbitro Simone Palmieri di Avellino: insieme a lui gli assistenti Davide Carraretto di Treviso ed Enrico Antonini di Bassano del Grappa.

Giuseppe Poli