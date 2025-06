Nasce la nuova Recanatese. Come allenatore piace Brini. Il dt Cianni verso la conferma

Territorialità: sembrerebbe questa la parola d’ordine di quella che è stata definita la Recanatese 2.0, in attesa di saperne di più dalla conferenza stampa convocata per domani allo Stadio Tubaldi. Se così è anche la scelta dell’allenatore, ora prioritaria, dovrebbe rispondere a questo criterio, magari considerando che alcune esperienze passate con tecnici non marchigiani, non sono state felicissime (da Alessandro Potenza ad Antonio Soda, da Lamberto Magrini ad Antonio Mecomonaco mentre altalenante, diciamo così, è stato il cammino di Federico Giampaolo). Non dispiace, anzi, la figura di Fabio Brini che non necessita di presentazioni ed ha il vantaggio di vivere e risiedere a Porto Sant’Elpidio. "Hombre vertical", nel vero senso del termine, ha vissuto una carriera nella quale ha forse raccolto meno di quanto seminato, considerate le quattro promozioni dalla C1 alla B, ottenute ad Ancona (con due successi), Salerno e Carpi. Non sarà semplice convincere il popolare "Baffo" ma un concreto e serio tentativo verrà fatto, puntando su un progetto concreto ed affidabile. La semi-nuova "governance" lavora a pieno regime e, per quanto si è appreso, farà parte del team anche Josè Cianni, l’attuale responsabile dell’area tecnica, il quale, quando avrà il via libera, procederà alla costruzione della squadra. Prima da giocatore, poi da diesse infine da dt il buon Josè può essere considerato una colonna del club e, lo abbiamo rimarcato altre volte, avrà fatto anche degli errori (specie in avvio del suo incarico) ma è stato tra gli artefici di successi che rimarranno incancellabili. Diciamo che c’è ancora da limare qualche dettaglio ma per il resto ci siamo. Potrebbe essere affiancato, seppur con un ruolo diverso, da Claudio Cicchi che gode della totale fiducia dei nuovi dirigenti e sul quale possiamo solo dire che è al di sopra di ogni sospetto con l’aggiunta che è tuttora animato da una passione straordinaria, la stessa che lo contraddistingue da decenni. È chiaro poi che ogni discorso dipende dal budget a disposizione ed a tal proposito varie forze si stanno adoperando, evitando, per ora voli pindarici.