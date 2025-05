Nasce la nuova Robur di Bellazzini. Esterni fondamentali e gioco offensivo

Fatto l’allenatore è ora tempo di fare la squadra. Il Siena Fc scegliendo Bellazzini, col vice Lelli, ha optato per un tecnico giovane, molto preparato tatticamente e con una fortissima identità tattica. Sicuramente un azzardo perché se è vero che a Ghiviborgo ha fatto benissimo con una rosa costruita con un budget molto basso (tra i più bassi del girone), le pressioni in bianconero saranno maggiori e se il direttore sportivo Guerri e il direttore generale Farina non saranno bravi a costruire una rosa adatta alle esigenze tattiche del nuovo duo in panchina il rischio di una crisi di rigetto sarà quanto meno probabile.

Bellazzini, benché molto giovane (è un classe 1987 mentre Lelli è del 1994) ha fatto le sue fortune in provincia di Lucca con un sistema di gioco per lo meno particolare, ovvero il 3-2-4-1. Testimonianza di come i due esterni di metà campo per la sua idea di calcio sono a tutti gli effetti dei giocatori offensivi che devono essere in grado di accompagnare le due mezzepunte a supporto del centravanti, che nello scorso campionato è stato Gori autore alla fine di 25 reti. Ma anche i tre difensori (e il portiere) nella mentalità di Bellazzini partecipano attivamente alla costruzione e alla verticalizzazione del gioco per cui occorrerà costruire una rosa all’altezza, non tanto come nomi ma come caratteristiche. E soprattutto essere pronti a difendere la scelta fatta giovedì scorso anche qualora le cose non dovessero girare subito per il verso giusto. Di nomi di calciatori in entrata ne iniziano a circolare, più quelli che potrebbero uscire da un Ghiviborgo in fase di riflessione sulla prosecuzione dell’attività a Ghivizzano.

Il centrocampista centrale Edoardo Ceccuzzi, classe 1999 reduce da una ottima annata con la Fulgens Foligno (31 presenze e 3 gol) giunta seconda alle spalle del Livorno, è il primo e fonti umbre danno per concreto l’interessamento. Non arriverà sicuramente il difensore centrale e capitano dell’Orvietana Ricci che poteva essere nel mirino anche dei bianconeri dopo due ottime annate in D in Umbria ma ha rinnovato col sodalizio della provincia di Terni. Logiche valutazioni infine saranno fatte sui giocatori attualmente sotto contratto, molti dei quali in cerca di riscatto dopo una stagione sotto tono come Giannetti, Lollo o Mastalli.

Guido De Leo