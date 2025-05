Nasce l'Antellese: calcio e impegno sociale al centro del nuovo progetto

È ufficiale. Nasce l’Antellese, una società per il calcio, una missione per il sociale. "Una nuova realtà sportiva - afferma il presidente Riccardo Arrighetti - che non si limiterà a calcare i campi da gioco con squadre delle categorie dilettanti e giovanili, ma si impegnerà attivamente nel sociale. Vogliamo porre l’inclusione, la solidarietà e l’educazione sportiva al centro del progetto e cercheremo di avere un forte legame col territorio e il mondo dell’associazionismo e in stretto contatto con il Circolo del paese che ci ha dato in gestione il campo. Avremo i colori bianco e rosso come simbolo di passione e appartenenza, l’Antellese si presenta come una squadra diversa, innovativa, con l’obiettivo di unire sport e comunità".

A guidare questa nuova avventura è una dirigenza affiatata e determinata. Presidente: Riccardo Arrighetti, promotore del progetto, che crede fortemente nel potere del calcio come strumento di unione e crescita sociale. Vice presidente: Giada Brandani, punto di riferimento per la gestione interna e la coesione del gruppo. Direttore generale del comparto calcio: Andrea Di Salvo, soprannominato ‘il Benzivendolo’, figura carismatica e concreta, pronto a dare energia e visione al progetto sportivo. Direttore generale delle pubbliche relazioni: Maurizio Del Vecchia, incaricato di costruire ponti tra la società e il territorio, con un occhio di riguardo verso enti, scuole, associazioni e realtà sociali. Direttori sportivi: Lorenzo Renzi e Paolo Merciai, che guideranno la parte tecnica con attenzione allo sviluppo dei giovani e alla crescita umana prima ancora che atletica. Responsabile legale: Giuseppe Patanè, a garanzia della trasparenza e del rispetto delle normative. Responsabile della segreteria: Filippo Fornì, fondamentale nel coordinamento operativo e gestionale. Responsabile manutenzione e ristrutturazione impianti sportivi Paolo Manetti.

"L’Antellese - dice il dg Del Vecchia - non sarà solo una squadra, ma un progetto sociale a tutto tondo, che vuole coinvolgere giovani, famiglie, persone fragili e il territorio in iniziative sportive, educative e solidali".

Francesco Querusti