Nato il 6 novembre 2007, gioca terzino: sabato il debutto. Spinelli titolare prima di compiere 18 anni: "Che sorpresa da parte di Miramari»

Non ha ancora la patente e non ha conseguito la maturità, ma ha esordito da titolare in serie C contro una squadra di storia e valore come la Ternana. Si può riassumere così il debutto del forlivese – anche di nascita – Alessandro Spinelli, terzino sinistro classe 2007 che mister Miramari ha schierato nell’undici iniziale lo scorso sabato al ‘Morgagni’ contro i rossoverdi.

"Già in settimana c’era il sentore di un esordio, ma di sicuro non dall’inizio", scandisce il numero 14 biancorosso. Poi continua: "Il mister mi aveva detto di star pronto e che ci sarebbe stata la possibilità di entrare. Poi il giorno prima della partita mi ha comunicato che avrei giocato titolare. È stata una grande sorpresa per me e una grande soddisfazione. Con mister Miramari ho un ottimo rapporto, c’è sempre quando ho bisogno anche di un consiglio o di parlare". Il match è poi terminato con un pareggio: al vantaggio di casa firmato da Petrelli ha risposto Ferrante. Il risultato, continua ancora Spinelli, "non è male considerando la classifica, perché comunque loro sono davanti a noi". Naturale il rammarico "vista la rimonta subita", ma c’è da dire che "siamo stati anche bravi dopo il pareggio a tenere il risultato, con una prestazione solida e di squadra".

Nato il 6 novembre e quindi non ancora maggiorenne, il baby forlivese è un ‘talento di casa’: ha mosso i primi passi nell’Edelweiss, a pochi passi dal ‘Morgagni’. Poi il passaggio al Forlì nei pulcini e da lì tutta la trafila delle giovanili fino alla Juniores lo scorso anno, in cui non ha avuto però la possibilità di seguire la prima squadra in panchina visto anche il ruolo cruciale con i pari età. "Fin da piccolino ho cambiato moltissimi ruoli, ho svariato tra difesa, centrocampo e attacco. Però il mio ruolo di competenza è stato più spesso da terzino o comunque da esterno, anche se durante le giovanili nessuno mi ha classificato in una posizione troppo precisa".

Il giovane forlivese frequenta la quinta superiore all’Istituto Tecnico Marconi, indirizzo meccanica. A giugno lo attende l’esame di maturità. Una vita divisa quindi tra scuola e calcio, in cui "resta poco tempo per coltivare altri hobby, ma mi va bene così e mi godo il momento". Tra gli obiettivi di quest’anno, che per Spinelli si prepara a essere molto impegnativo, c’è sicuramente anche quello della patente: "tra poco compio 18 anni, devo prepararmi anche per quella, per adesso devo ringraziare nonno Franco che è il mio taxi personale e mi porta sempre agli allenamenti".

Nel prossimo turno, il Forlì volerà in Sardegna per la sfida contro la Torres, compagine che ha accumulato 6 punti finora e naviga in acque poco tranquille. "Sappiamo che non sarà facile perché siamo in trasferta, e non molto vicina, ma siamo pronti a dare il massimo e la stiamo preparando per bene".

Sergio Tomaselli