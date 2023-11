Nato nel 1904. Il Siena ha spento ben 119 candeline. Auguri particolari

La Robur ha soffiato ieri su 119 candeline. Un compleanno particolare, festeggiato in una categoria che mai nella storia aveva calcato, ma circondata dall’affetto dei suoi tifosi e non solo. Anche il Siena Fc ha voluto celebrare la giornata e lo ha fatto sui propri canali social, con un messaggio e immagini rappresentative dell’epopea bianconera. "119 anni: buon compleanno Siena – si legge –. Sei la nostra forza! Celebriamo l’eredità del nostro passato, l’eccitazione del nostro presente e la passione con cui affrontiamo ogni partita. Anche il presidente dei Fedelissimi Lorenzo Mulinacci ha affidato ai social il proprio pensiero. "Oggi è il 119° compleanno della Robur, di cui quasi la metà passati insieme. Negli ultimi anni sei stata strapazzata e violentata da squallidi personaggi che non hanno nemmeno chiesto scusa, anzi... Ti hanno pure tolto lo stadio. Auguri Ac Siena 1904 ti rivoglio presto con questo nome e con questo stemma (quello, appunto, dell’Ac Siena ndr)". Oggi, inoltre, la squadra di Magrini, in occasione della partita con la Baldaccio Bruni, sarà accolta al Berni da una coreografia celebrativa organizzata dalla Curva Lorenzo Guasparri.