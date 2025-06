Nazionale femminile Under 19 di San Marino: sorteggiato il girone per Euro 2026

Saranno Romania, Ucraina e Bosnia-Erzegovina le compagne di viaggio della Nazionale femminile Under 19 di San Marino in occasione della sua primissima avventura europea. Lo ha stabilito il sorteggio di ieri dedicato al Round 1 delle qualificazioni ad Euro 2026. Le titane sono state inserite nel Gruppo B3 (Lega B), che sarà ospitato dalla Bosnia-Erzegovina. Si giocherà dal 26 novembre al 2 dicembre e la vincitrice del girone – assieme alla miglior seconda classificata di tutti e sei i raggruppamenti della Lega B – sarà promossa in Lega A. Il Gruppo B3 è l’unico che annovera due squadre retrocesse dalla passata Lega A: Romania (prima fascia) e Ucraina (seconda fascia). "È un girone con squadre importanti e perciò non ho dubbi sul fatto che sarà molto impegnativo. – commenta il ct Giacomo Piva – Allo stesso tempo però lo considero anche molto stimolante, perché ci darà la possibilità di misurarci con realtà calcistiche affermate. Per noi, soprattutto, sarà l’occasione di metterci in mostra".