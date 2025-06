Nazionale san marino. Partita amichevole con il Modena

La Nazionale di San Marino avvicinerà gli impegni nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo 2026 di settembre con un importante test amichevole nelle gambe. Il 2 agosto, alle 17 allo stadio ‘Lotta’ di Fanano, i biancazzurri di Roberto Cevoli sfideranno il Modena, reduce dall’undicesimo posto finale nell’ultimo campionato di serie B. Per il ct di San Marino sarà una sorta di ritorno a casa, avendo indossato la maglia dei Canarini nel corso della sua carriera da calciatore, anche in serie A.

L’amichevole tra Modena e la Nazionale di San Marino, in programma a Fanano non sarà solo un importante test sportivo, ma soprattutto un’occasione per fare del bene. L’incontro ha infatti l’obiettivo di raccogliere fondi a sostegno di progetti pediatrici promossi dalle strutture sanitarie di Modena e dell’Iss di San Marino. Il progetto ‘Un ct in pediatria’ parte dalla collaborazione tra la Nazionale di San Marino e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, e si è ampliato grazie al coinvolgimento del Modena, reso possibile anche dal legame tra il ct e gli emiliani.