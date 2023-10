Nazionale UNDER 17. Azzurrini, alle 15 sfida alla Grecia

Oggi alle 15, allo stadio Morgagni, si disputa Italia-Grecia Under 17 per la 3ª giornata delle qualificazioni alla fase finale degli Europei di categoria in programma in maggio a Cipro. La squadra allenata da mister Massimiliano Favo, dopo i primi due turni, guida il girone 11 appaiata proprio alla Grecia. Fin qui un 4-0 coi pari età di San Marino e lo 0-0 con l’Irlanda del Nord. Questa la classifica: Italia, Grecia 4; Irlanda del Nord 1; San Marino 0. Per gli azzurrini sarà indispensabile un risultato utile considerato che si qualificheranno alla fase finale le due prime qualificate di ogni girone e la contemporaneità di San Marino-Irlanda del Nord. Calcio d’inizio alle ore 15 e diretta su RaiSport. Ingesso libero.

I convocati. Portieri: Nunziante (Benevento), Pessina (Bologna). Difensori: Cama (Roma), Colombo (Milan), Cocchi (Inter), Garofalo (Napoli), Maffessoli (Atalanta), Verde (Juventus), Vezzosi (Sassuolo). Centrocampisti: Di Nunzio (Roma), Coletta (Roma), Gariani (Atalanta), Liberali (Milan), Olivieri (Empoli), Pisani (Fiorentina), Plicco (Parma). Attaccanti: Camarda (Milan), Castiello (Atalanta), Maiorana (Fiorentina), Mosconi (Inter).

f. p.