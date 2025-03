Nazionale Under 17 femminile. San Marino cede all’Italia nell’amichevole di Tirrenia

Passata nel frattempo da Under 16 ad Under 17, l’unica Nazionale femminile di San Marino ha bissato il test amichevole che lo scorso anno, di questi tempi, ne aveva fatto segnare l’esordio assoluto in campo internazionale, benché l’occasione di allora, esattamente come quella attuale, non avesse carattere ufficiale. In ogni caso, al Centro di preparazione olimpica di Tirrenia, il confronto con la selezione Calcio+15 dell’Italia ha, se non proprio tutti, gran parte dei crismi di una partita vera tra Nazionali. Ad iniziare, naturalmente, dal rito degli inni pre-gara. Il commissario tecnico Giacomo Piva approccia il primo dei tre tempi da 30’ con Arianna Forcellini tra i pali e, davanti a lei, Aurora Terenzi, Paolini, Carli, Benedettini, Andreini, Yazici, Penserini, Bianchi, Francini e Paone. La selezione italiana chiude la prima frazione sul 2-0, effetto delle marcature di Saragoni al 9’ e di Elshamy al 25’. Nel secondo tempo l’undici biancazzurro è confermato per intero, almeno all’inizio. Poi, al 10’, arrivano i primi cambi, con Elisa Terenzi a rilevare Bianchi, Stifani a rilevare Andreini e Bonciucci a rilevare Aurora Terenzi. Al 21’, altri tre avvicendamenti in un’unica finestra: Ragazzini per Francini, Serena Forcellini per Paone e Moroni per Penserini. Intanto l’Italia passa altre quattro volte, riportando a referto Elshamy (tripletta per lei) dopo i centri di Crotti e Iiriti. Nel terzo tempo Piva rinnova l’undici di partenza. Le azzurrine si spingono fino all’8-0 con i centri di Platto e Crotti. La due giorni di ritiro al Cpo di Tirrenia è stata anche l’occasione per un incontro tra le due delegazioni. "I due responsabili dell’Area femminile Pierangelo Manzaroli e Gian Luca Angelini – spiegano dalla Federcalcio del Titano – assieme al coordinatore delle Nazionali femminili Gionata Arcangeli, hanno non solamente rinforzato l’intesa, ma scambiato conoscenze, obiettivi e propositi e abbozzato collaborazioni e progetti futuri" con dirigenti della Figc quali Stefano Tribuzi, Responsabile dell’area competizioni del settore giovanile e scolastico, Massimo Tell, referente nazionale del programma Sgc e responsabile delle Nazionali femminili nel progetto 15+ e 16+, e anche Enrico Sbardella, coordinatore delle Nazionali femminili e responsabile del Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia.