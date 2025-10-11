Nazionali. Disastro San Marino, l’Austria dilaga e ne fa 10. Goleada record condivisa con Germania e Olanda

Tre storiche vittorie, ma anche tante rumorose e pesanti sconfitte. La Nazionale di San Marino alle batoste è decisamente e amaramente abituata nella sua storia. L’ultima, giovedì sera, a Vienna, contro l’Austria di Arnautovic. Dieci gol subiti, nessuno realizzato. Un ko che racconta una brutta serata per la squadra del commissario tecnico Roberto Cevoli. Come ce ne sono state altre nelle quali, nel tempo, gli avversari dei titani sono andati in doppia cifra. Difficile da dimenticare quella del 2006. Erano le qualificazioni agli Europei del 2008 in Austria e Svizzera. Al San Marino Stadium si presenta la Germania di Joachim Low. Quella di Bastian Schweinsteiger, di Michael Ballack. Quella di Lukas Podolski e Miroslav Klose. Non esattamente gli ultimi arrivati. San Marino viene sepolto da 13 gol. Una sconfitta che è ancora oggi la peggiore nella sua storia e il più ampio scarto mai registrato in una gara di qualificazione agli Europei. Tanto da fare finire il ’caso’ in Consiglio grande e generale, il parlamento sammarinese. Ma non è stata l’unica. Nel 2011, sempre di qualificazioni all’Europeo si parla, anche l’Olanda ci andò giù pesante. I biancazzurri, allora nelle mani del commissario tecnico Giampaolo Mazza, uscirono dal Philips Stadion di Eindhoven con 11 gol da digerire. Con marcatori eccellenti: poker di Robin Van Persie, Klaas-Jan Huntelaar concede il bis e a bersaglio, tra gli altri, ci va anche l’interista Wesley Sneijder. Avvicinandoci ai giorni nostri è impossibile dimenticare la sonora sconfitta del 2021, allo Stadium, contro l’Inghilterra alle qualificazioni mondiali. Dieci gol subiti, un’altra volta. La Nazionale di Gareth Southgate non ha pietà. Soprattutto Harry Kane, autore di un tris. Dieci i gol subiti, proprio come giovedì sera all’Ernst Happel Stadion di Vienna. Dove i titani hanno trocvato un’Austria letteralmente inferocita, pronta a tutto pur di segnare quanti più gol possibile utili per la differenza reti in vista delle qualificazioni ai prossimi Mondiali. Tutti gli undici giocatori dell’Austria in campo sono entrati almeno in un’azione da gol. Cosa che non succede esattamente tutti i giorni. Con un super Marko Arnautovic che con il suo poker è diventato il miglior marcatore di sempre della nazionale austriaca, con 45 reti in 128 presenze. Superando così Toni Polster, fermo a 44 gol in 95 partite tra il 1982 e il 2000. Un record battuto che non deve essere esattamente andato a genio all’ex attaccante, tra le altre, anche del Torino a fine anni 80. "Questa squadra non ha posto sulla scena internazionale – ha detto riferendosi alla Nazionale di San Marino usando parole durissime – È una squadra da pizzaioli, non una nazionale. Non ho mai visto una squadra così scarsa".