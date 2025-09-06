Nazionali. Sul Titano arriva la Bosnia del bomber viola Edin Dzeko

Torna in campo la Nazionale di San Marino. Questa sera allo Stadium (calcio d’inizio alle 20.45) la squadra del commissario tecnico Roberto Cevoli affronterà la Bosnia ed Erzegovina del campione della Fiorentina Edin Dzeko. Quinta delle otto gare che completeranno il girone di qualificazione ai Mondiali di Canada, Messico e Stati Uniti 2026. Allo Stadium di Serravalle sono attesi circa 3.000 tifosi, quasi due terzi dei quali a sostegno della squadra di Barbarez, che occuperanno la Tribuna Sud.

"Ci approcciamo a questo importante impegno con la consapevolezza di esserci preparati bene e con grande intensità sia a livello tattico che atletico – dice Cevoli –, da questo punto di vista ha sicuramente beneficiato il fatto di poter seguire quasi quotidianamente un nutrito gruppo di giocatori. Sarà interessante vedere se questo potrà generare immediati benefici, detto che il periodo dell’anno in cui cade questo impegno è per noi tendenzialmente il più complicato. Dobbiamo fare leva sull’ottima prestazione fornita a Zenica tre mesi fa e che ci ha portato davvero vicini all’ottenimento di un risultato positivo in trasferta. Tuttavia, rispetto ad allora non potremo contare su elementi importanti di questa squadra". Infatti non ci saranno "Lazzari – spiega il ct – e i gemelli Benvenuti. In particolare, per Tommaso si profila uno stop piuttosto lungo: speriamo possa presto tornare in campo, ci teniamo a fargli anche pubblicamente gli auguri di una pronta guarigione".

Per nulla intimorito dalla sua prima conferenza alla vigilia di un incontro di qualificazione ai Mondiali, Gabriel Capicchioni, 19 anni compiuti a maggio. Che confida di "provare emozioni estremamente positive in vista di una partita con una squadra di alto profilo qual è la Bosnia ed Erzegovina. Hanno giocatori di grande qualità ed esperienza, cui risponderemo con le nostre armi, nelle quali nutriamo profonda convinzione. Da questo dovremo trarre forza per questa gara". Sollecitato sull’argomento commissario tecnico, ha ribadito come "mister Cevoli non abbia mai fatto mistero di puntare e voler coinvolgere i giovani. Un approccio questo che infonde coraggio non solo a noi che facciamo parte del gruppo della Nazionale, ma anche a chi potrà arrivarci tra poco".