NEGLI ANTICIPI DI IERI, IN PRIMA categoria SEGESTA-ARCOLA GARIBALDINA 0-0 E IN SECONDA BOLANESE B-MAMAS B 7-2. Forza e Coraggio ospita il Serra Riccò, atteso derby Magra Azzurri-Tarros Sarzanese Il programma del calcio dilettantistico spezzino è stato annunciato: Eccellenza, Promozione, Prima e Seconda Categoria con campi, orari e arbitri. Partite in programma con risultati, rigori e reti. Tutto pronto per una giornata di sport.