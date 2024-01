Negli Juniores provinciali il Montignoso sfiora la rimonta. Vittoria sofferta per la Pontremolese

Pontremolese

2

Montignoso

1

PONTREMOLESE: Beghini, Antolini (nella foto), Bortolasi, Agolli (79’ Sabini), Arrighi, Domenichini, Novoa (16’ Ghiselli), Santoni, Sabella (74’ Bonotti), Gaddari, Mascia. All.: Giovannoni-Ferrara.

MONTIGNOSO: Rustighi, Rivieri (46’ Aliboni), Cattani (72’ Galeotti), Pierdomenici, Rubini, Mazzi (67’ Cavallini), Grassi, Petriccioli (84’ Del Giudice), Costantini (81’ Bazie), Della Bona, Pucci. All.: Laghi.

Arbitro: Torracca di Carrara.

Marcatori: 3’ Autogol Mazzi, 40’ rig. Ghiselli, 79’ rig. Della Bona.

PONTREMOLI – Gli azzurrini cercano e trovano una vittoria importante al termine di una partita che nella ripresa, specie nel finale di gara, ha visto il Montignoso mettere alle corde Mascia e compagni, sfiorando la rimonta dopo lo 0-2 con cui si era chiusa la prima frazione. Partenza “sprint“ della Pontremolese che sblocca subito la partita con una percussione di Gaddari sulla sinistra, terminata con l’involontario tocco di Mazzi che devia nella propria rete. Arrighi poi su punizione colpisce la traversa. Montignoso timido che però comincia a scuotersi nella seconda parte di tempo senza avere però occasioni clamorose.

Nella ripresa mister Laghi ridisegna i suoi che provano a riaprire la gara; bravo Beghini che in un paio di occasioni si fa trovare pronto e reattivo. Le sortite della squadra diretta dal duo Giovannoni-Ferrara si fanno ora più sporadiche ed il Montignoso prende le redini del gioco costringendo i padroni di casa sulla difensiva. Al 79’ i rossoblù usufruiscono di un calcio di rigore per atterramento di Costantini da parte di Arrighi, con Della Bona che dimezza lo svantaggio. Assalto finale e grande sofferenza per gli azzurri che però riescono alla fine a portare a casa tre punti davvero molto preziosi. A ogni modo i ragazzi di Laghi escono dal Lunezia a testa alta e, se giocheranno così, sicuramente potranno fare “scalpi“ importanti nel proseguo del torneo mentre per la Pontremolese ora si apre un periodo decisivo, con una serie di partite da vincere (Fosdinovo in trasferta, Villafranchese, Ricortola e Atletico Carrara in casa), i due turni di riposo e il 2 marzo la trasferta a Massa.