Nel TROFEO città di massa-arena dei leoni. La Carica dei 104 e Viperas in finale. Davide Petriccioli capocannoniere

Saranno La Carica dei 104 e Viperas le due squadre a giocarsi la finalissima della 4ª edizione del Torneo Città di Massa – Arena dei Leoni, competizione di calcio a 11 open (senza limitazione di tesserati) che porta in dote un ricco ed ambito montepremi. Le semifinali, che si sono disputate sul campo sportivo "Raffi" di Romagnano, sono state all’insegna di un grande equilibrio.

La Carica dei 104 per aver ragione del Tiro al Piattello ha dovuto ricorrere ai calci di rigore (5-4) dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi in parità (1-1). La prima finalista era andata in gol nei 90’ di gioco sempre su un tiro dal dischetto calciato da Bertozzi. Nella seconda semifinale le Viperas hanno colpito con Benedetto che ha segnato l’unica rete dell’equilibratissima sfida contro la Pinseria Romana Da Fabietto (1-0). L’atto finale del Torneo Città di Massa – Arena dei Leoni andrà in scena mercoledì 2 luglio con inizio alle ore 20.

Curiosamente a contendersi il titolo delle 16 squadre inizialmente partecipanti al torneo ne sono rimaste 2 che erano inserite nello stesso gruppo di qualificazione. Viperas aveva vinto il girone B ottenendo 9 punti e La Carica dei 104 era passata come seconda con 6 punti. Le due compagini si sono, quindi, già scontrate tra di loro nell’ultima giornata a gironi, quando entrambe avevano già la qualificazione in tasca, e ne era uscita vincitrice Viperas per 2 a 1.

La fase ad eliminazione diretta non ha praticamente intaccato la classifica marcatori che rimane la stessa uscita fuori dalla fase di qualificazione. Resta in vetta Davide Petriccioli (CHM x Doride) con 8 gol seguito dal compagno di squadra Sebastiano Galloni e da Mattia Braida (Syskon) con 5 gol.