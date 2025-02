Nella prima della presidenza Del Pistoia, le zebre vengono condannate da un errore difensivo in avvio e dall’espulsione di Goh. Il Viareggio, in 10, perde di misura a Livorno

pro livorno sorgenti

1

viareggio

0

PRO LIVORNO SORGENTI (3-5-2): Bettarini; Cavalli, Signorini, Lischi; Bani (33’ st Putrignano), Sottile, Freschi (25’ st Pratesi), Santagata, Casanova; G. Morelli, Lucchesi. (A disp.: Strambi, Buonaccorsi, Gjini, Maffei, Binelli, Romanacci, Tantardini). All. Bandinelli.

VIAREGGIO (4-2-3-1): Carpita; Bellini (7’ st Morandini), Ricci, Nannetti, Bertelli (33’ st T. Belluomini); C. Belluomini, Bianchi; Baracchini (25’ st Ferrarese), Bibaj (40’ pt Ortolini), Goh; M. Morelli (41’ st Sapienza). (A disp.: Manfredi, Marcellusi, Chafiq, Bertola). All. Amoroso.

Arbitro: Macca di Pisa (assistenti di linea Santaera di Pisa e Rontani di Firenze).

Rete: 6’ pt G. Morelli (P).

Note: espulso Goh (V) al 32’ pt; ammoniti Bertelli (V), M. Morelli (V) e Ortolini (V); angoli 7-1 per il Viareggio; recupero 2’ pt e 4’ st.

LIVORNO – Sconfitta dolorosa e sfortunata per il Viareggio che nella prima da nuovo presidente di Mario Del Pistoia (che nella sua presentazione ufficiale di martedì scorso aveva ribadito "l’obiettivo dei playoff" per le zebre) cade di misura 1-0 al “Magnozzi“ prendendo gol subito in avvio su erroraccio difensivo e poi restando pure in inferiorità numerica per un’ora a causa dell’evitabile rosso diretto a Goh. La domenica è stata di quelle storte per i bianconeri, che però ci hanno messo anche del loro per far sì che non stesse dritta.

Dopo 6 minuti la squadra di Amoroso (privo dell’infortunato Bertacca e dello squalificato Remedi) va sotto regalando la palla del vantaggio a Gianluca Morelli. La reazione viareggina è nel cross rasoterra di Goh al 15’ su cui nessuno arriva per la zampata. Lo stesso cugino di Moise Kean si fa poi cacciare per un gesto di reazione (con sbracciata al collo) su Bani.

Il campo è pessimo col fango che rallenta. E la gara si fa nervosa. Al 39’ ci prova Bibaj, poco prima di lasciare il campo per Ortolini. Nella ripresa il Viareggio va vicino al pari al 60’ su sviluppi di corner col colpo di testa di Mattia Morelli salvato sulla linea. Al 76’ il tiro deviato di Cosimo Belluomini è respinto alla grande da Bettarini all’incrocio. Poi ci prova Ortolini all’82’ ma la sua inzuccata (su punizione di Bianchi) termina a lato. Infine c’è il palo di Cosimo Belluomini ma il gioco era stato fermato. E al 91’ la Pro Livorno cestina il contropiede del raddoppio. Sono pochi 6 punti nelle ultime 6 gare.