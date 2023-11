Nell’altro gruppo. Vigor Castelfidardo top, il Potenza Picena va ko

VIGOR

3

POTENZA PICENA

2

VIGOR : Lombardi, Gambacorta, Brugiapaglia, Mosca, Marconi, Santoni, Malaccari, Ballarini (16’ st Testa, 37’ st Calligari), Fanesi (29’ st Storani), Terrè, Rombini. All. Manisera.

POTENZA PICENA: Giacchetta, Baccarini, Rossini, Wahi, Micheli, Durazzi, Perrella (65’ Nardacchione), Vecchione, Ruggeri, Giaccaglia (40’ st Pietrani), Morbidelli (20’ st Prosperi). All. Santoni.

Arbitro: Fiermonte di Macerata.

Reti: 23’ pt Marconi (aut.), 43’ pt Fanesi, 16’ st Rombini, 22’ st Prosperi, 37’ st Storani.

Terza vittoria consecutiva casalinga per la Vigor Castelfidardo. Ed è anche il terzo risultato utile di fila per la formazione di Manisera che vola al secondo posto in classifica a quattro punti dalla vetta. Cinque gol in totale nel campo fidardense. Due nel primo tempo dove fa tutto la Vigor con l’autorete di Marconi su cross di Perrella. Il pari, di testa, di Fanesi nel finale del primo tempo. Nella ripresa il vantaggio con Rombini che fa centro in mischia. Il diagonale di Prosperi fa 2-2, ma non è finita perché Storani segna il gol vittoria sfruttando un cross di Mosca.