Nell’anticipo di domani ci sono tanti volti noti. Montevarchi a Figline: derby con il fattore ex

Figline-Montevarchi, l’anticipo della nona giornata di ritorno in Serie D girone E insieme a Flaminia-Fezzanese e Trestina-Grosseto, sarà un’altra vera e propria sagra degli ex. Tra campo e panchina, i tesserati dei due club che hanno vestito entrambe le casacche sono almeno sette: il portiere Conti, lo stopper Ficini, il mediano Sesti e l’attaccante Boncompagni sul versante rossoblù, mentre sull’altra sponda spiccano l’allenatore dei figlinesi Marco Brachi, il fantasista Ficini e il centrale difensivo Francalanci, tutti e tre protagonisti in anni diversi di stagioni importanti nei ranghi del Montevarchi.

A cominciare proprio da Brachi che riuscì nel 2008-09 a portare i montevarchini alla semifinale play-off per salire in C, nonostante l’allora vecchia società avesse ormai imboccato un’inesorabile parabola discendente, culminata due anni dopo nel fallimento e nella radiazione.

Un tecnico schietto, realista e che propose un bel calcio, grazie anche a calciatori di valore come Ghizzani, Totò Arcadio e Pippo De Gori. Non da meno il contributo alla causa del Montevarchi di Francalanci e Rufini. Il primo segnò nel campionato scorso a Sansepolcro la rete che certificò la salvezza dell’allora squadra di Beoni e al traguardo concorse con i suoi 9 gol anche Christian Rufini, tornato a Figline nel mercato autunnale. Senza nulla togliere agli altri, però, il doppio ex per eccellenza è Davide Sesti, 25 anni il prossimo 25 giugno, il metronomo del centrocampo aquilotto che fino al maggio 2024 portava i gradi di capitano dei gialloblù.

La squadra di Atos Rigucci, al primo di due passaggi-chiave del torneo (il 9 marzo ci sarà il derby del Valdarno con la Sangio), sarà ancora priva del centravanti Priore e del terzino Vecchi, mentre è ancora in dubbio la punta Damiano. Assenza pesante anche nel Figline che non potrà schierare per squalifica il perno della mediana Leonardo Torrini. Biglietti in prevendita nella sede rossoblù di via Gramsci anche oggi dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.

Giustino Bonci