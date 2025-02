Nelle zone nobili, la Larcianese va a Forte dei Marmi. Promozione, tutte a caccia di punti-salvezza

Monsummano-Casalguidi, in programma allo "Strulli" domani, non è solo un derby, ma anche un vero e proprio spareggio-salvezza. Gli amaranto ed i gialloblu ci arrivano con due stati d’animo diversi. I ragazzi guidati da Scintu hanno vinto con caparbietà l’ultimo incontro sul campo della San Marco Avenza. Il morale della truppa sembra alto, anche perché stanno rientrando via via tutti gli infortunati e gli squalificati. I giocatori allenati da mister Benesperi invece non hanno giocato lo scorso fine settimana col Forte dei Marmi, a causa delle condizioni di impraticabilità in cui versava il "Nuovo Barni". Inoltre sono reduci da un girone di ritorno non proprio eccezionale, dove hanno conquistato solo 4 punti nei 6 match fin qui giocati. Le premesse per assistere ad un gran bel match ci sono tutte, considerando che sarebbe anche il terzo di questa stagione, dopo quello giocato all’andata e quello disputato in Coppa Italia, finiti in parità.

La Larcianese giocherà in trasferta sul campo del Forte dei Marmi 2015. La gara sarà disputata allo stadio "Necchi-Balloni" di Forte dei Marmi, con inizio alle 15: una partita di alta classifica. La formazione avversaria è quarta con gli stessi punti della Larcianese, ma con una partita in meno per il già citato rinvio con il Casalguidi. Nella partita di andata disputata ad ottobre capitan Thomas Porciani e compagni vinsero per una rete a zero, Per questa gara mister Maurizio Cerasa avrà problemi di organico soprattutto nella zona mediana del campo, dove alle assenze di Salerno e Seghi, molto probabilmente si aggiungerà anche quella di Sarti, che domenica nella tiratissima partita con la Cerretese ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio.

Lampo Meridien chiamata al riscatto. Trasferta per i ragazzi del nuovo allenatore Marco Bartolozzi, che in settimana ha sostituito il dimissionario Federico Magrini. Gioca sul campo del Marginone, in una gara decisiva, nella quale è assolutamente vietato perdere. Il Lampo Meridien naviga pochi punti sopra la zona pericolosa della retrocessione ed un passo falso sarebbe molto negativo. Per quanto riguarda la formazione, dal tecnico Bartolozzi ci si aspettano novità di schieramento. Tutta la rosa è a disposizione.

Il Montecatini, infine. che non ha passato una bella settimana complici i problemi economici del club che hanno agitato nel acque nel gruppo squadra. Squadra in piena zona play out con una classifica che la vedere coinvolta in una serie di cinque squadre racchiuse da sette punti. L’ostacolo si chiama San Giuliano, terza forza del torneo. che arriva dal pareggio con l’ Urbino Taccola. Sarà un’ altra battaglia, ma nulla è ancora deciso: i ragazzi di mister Fabbri non intendono alzare bandiera bianca, anzi sono pronti a vendere cara la pelle pur di riuscire a muovere la classifica ma come dice sempre il trainer bisogna guardare a casa propria senza pensare a quello che succede sugli altri campi. Non ci sono risultati scontati l’ importante è andare avanti a testa bassa convinti e concentrati per arrivare all’ obbiettivo finale.

Lo Iacono-Mancini-Incerpi