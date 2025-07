Nell’organigramma anche i tecnici Baccelli e Barontini. Il Casale Fattoria parla pistoiese con Bellini

Anche per la nuova stagione il Casale Fattoria avrà una significativa impronta pistoiese. La società pratese, nell’annata 2025/26, potrà infatti contare ancora su Andrea Bellini come allenatore della prima squadra. Classe 1966, Bellini era subentrato a stagione in corso e, nonostante una classifica tutt’altro che incoraggiante, era riuscito a condurre la squadra alla salvezza in Prima Categoria vincendo lo spareggio playout sul campo del Coiano Santa Lucia. Un risultato non scontato e che ha portato la dirigenza a confermarlo in panchina anche per il prossimo campionato. Il traguardo del mantenimento della categoria era stato ottenuto anche grazie a un blocco di giocatori provenienti da Pistoia: Chiti, Frullanti, Passaretta, Gaggioli, Ciaccio, Chafiq e Bindi. Da calciatore, Bellini è stato un perno fondamentale della Pistoiese a cavallo tra gli anni Novanta e l’inizio del nuovo millennio: per lui, con la maglia arancione e spesso anche con la fascia da capitano, quasi 400 partite in carriera. Lo scorso anno, assieme all’ex difensore, era presente nello staff tecnico anche Yuri Baccelli, che anche per il 25/26 è stato confermato direttore tecnico del Casale Fattoria. Un altro pistoiese proprio come Francesco Barontini, che ricoprirà ancora l’incarico di direttore organizzativo. I due alleneranno insieme la formazione Under 15, mentre Baccelli seguirà anche i Pulcini 2015. Un segnale di continuità fondamentale per il settore giovanile rossoblu che da alcuni anni vanta anche la denominazione di Scuola Calcio Elite.

MF