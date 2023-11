Nervi a fior di pelle,. Sant’Agostino ko in casa

sant’agostino

0

football cava

1

: Costantino, Ceneri (85’ Bandiera), Zanon (97’ Pansini), Fiorini, Iazzetta, Gasparetto, Schiavon, Roda, Gilli, Lodi (59’ Brito), Gherlinzoni. A disposizione: Piazzi, Vitiello, Giovanardi, Franchi, Saveri, Guerzoni. All. Cavallari.

CAVA RONCO: Carroli, Bellavista, Sango, Sciaccaluca (75’ Rabiti), Pascucci, Fantinelli, Stucchi, Lupatelli (70’ Martoni), Grazhdani (57’ Del Vecchio) Garavini (63’ Parlanti-83’ Valentini), Marzocchi. A diposizione: Alpi, Bandini, Magnani, Yoada. All.: Biserni

Arbitro: Arrigoni sezione di Ravenna

Marcatori: 17’ p.t Grazhdani (CR)

Note: espulsi Bellavista e Biserni, ammoniti Marzocchi, Sciaccaluca, Roda, Lodi, Pascucci, Brito, Zanon, Fiorini.

Un’amara sconfitta per il Sant’Agostino. Nel turno casalingo la formazione di mister Cavallari, non riesce a trovare il pareggio nonostante la superiorità numerica. Il primo tiro al 6’ ad opera dei romagnoli, direttamente da calcio d’angolo, traiettoria a rientrare di Schiaccaluca, parata da Costantino. Al 13’ occasione per i ramarri, da una punizione lunga di Fiorini controllo areo e conclusione di Gherlinzoni, con palla che esce di poco sopra la traversa. Il Sant’Agostino ci prova poco dopo al 15’ azione sulla fascia di Gilli, palla a centro area per Lodi, deviazione che termina a lato. Al 17’ lancio in verticale per Grazhdani, controllo in area e conclusione leggermente deviata che supera Costantino per il vantaggio ospite. Al 22’ reazione dei padroni di casa, conclusione in area di Gherlinzoni deviata sul fondo da Carroli. I romagnoli pericolosi al 29’ con un bel tiro da fuori area di Lupatelli deviato sul fondo da Costantino. Ci provano i ramarri al 34’, su azione di Roda per Gherlinzoni in area, tiro che termina a lato. Sul finire del tempo occasione per il pareggio del Sant’Agostino, azione sulla fascia sinistra di Gherlinzoni, entra in area e rasoterra su cui interviene Lodi con la palla che esce di poco.

Nella ripresa al 53’ espulso per doppia ammonizione Bellavista, secondo giallo per fallo di simulazione in area. Il Sant’Agostino ci prova in superiorità numerica, ma sbatte contro la difesa ospite senza trovare la via della rete. La formazione romagnola ci prova con alcune ripartenze. Occasione per il Sant’Agostino all’83’: Gilli per Gherlinzoni in area, tiro deviato parato da Carroli in presa. Ci riprovano i ramarri due volte: all’88’ Bandiera in area, tiro fuori, poi Brito di testa, parato dal portiere.

Mario Tosatti