Nervi tesi in casa biancorossa: la rabbia del dg Simone Finocchi. "Atteggiamento arbitrale folle. Mai ero stato offeso»

Nervi tesi in casa Terranuova Traiana: niente Becattini (nella foto) in sala stampa, al suo posto si è presentato il direttore generale, Simone Finocchi. "Parlare di calcio oggi è inutile, quindi è inutile anche far parlare l’allenatore – esordisce il dirigente biancorosso –. Dispiace che il Terranuova Traiana non abbia potuto giocare la sua partita, schiacciato, già dalla chiama iniziale, da un atteggiamento arbitrale folle, mai visto prima in carriera, e ho iniziato nel 2012. Non mi era mai capitato di essere offeso da un direttore di gara. Faccio i complimenti al Siena, alla società bianconera, ma oggi purtroppo non c’è stata serenità. Per noi, oggi è stata una giornata difficile e lo sarà anche la prossima, visto che avremo tre giocatori squalificati, un bel danno". "Non parlo tanto dei singoli episodi – aggiunge il dg –, le decisioni vanno accettate. Ma non si può accettare il clima che è stato creato nei nostri confronti. Fin da subito. Ho infatti detto ai ragazzi, al pronti via, di stare zitti e giocare. Ma poi sono arrivati i cartellini. Non c’è stato un giallo per un fallo, ma per scelte che ci hanno messo al muro. E abbiamo rischiato anche che le espulsioni aumentassero di numero. Il nostro capitano ha chiesto un colloquio, si è preso un’ammonizione e poi parole non riguardose e rispettose. No, non c’è stato modo di avere un confronto per chiarire".

Prosegue Finocchi. "In 11 contro 11, magari sfruttando qualche ripartenza, potevamo anche sperare in un risultato positivo – le sue parole –. In 10 contro 11 sapevamo che sarebbe stata dura, in 9 figuriamoci. I ragazzi sono stati bravissimi a rimanere in partita per 70 minuti: sapevamo di trovare una squadra forte ma ci sarebbe piaciuto giocarcela con serenità, non condizionati da una direzione strana".

AG