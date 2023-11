Nessun gol. Fabriano senza spunto, a Mondolfo termina 0-0 Il Mondolfo Marotta e il Fabriano Cerreto si dividono la posta in palio in uno 0-0 che non offre grandi emozioni. I locali partono forte, ma non riescono a sfondare la difesa avversaria. Nella ripresa le due squadre non riescono a creare grandi pericoli.