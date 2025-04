New Team Gramolazzo-San Romano: promozione in Seconda categoria dopo una stagione trionfale

Nel decennale della fondazione, il New Team di Gramolazzo-San Romano del presidente Mauro Tarabella, con una splendida corsa sempre in testa al girone "A", ha vinto il campionato ed è stato promosso in Seconda categoria. I numeri parlano chiaro: 22 partite vinte su 26, 2 pareggi (Trebesto in trasferta e Filicaia Diavoli Rossi in casa), 2 ko in trasferta (Casciana-Poggio e San Lorenzo); 85 reti realizzate e 30 subite e un distacco finale sulla seconda (Filicaia Diavoli Rossi) di otto punti.

Questa la "rosa" a disposizione del giovane allenatore, già bravo giocatore, Emanuele Terni, al primo campionato da trainer e subito vincente: Matteo Satti (1999), Iacopo Grilli (2004), Mirko Bertoncini (1988), Paolo Satti (1988), Davide Landucci (1991, capitano), Marco Magazzini (1996), Simone Piacentini (1993), Nicola Mariani (2003), Antonio Pancetti (1988), Lorenzo Gemma (1993), Morrow Sanneh (1998), Luca Biagiotti (1999), Federico Vanni (1997), Diego Brugiati (1992), Nicola Pagani (1997), Davide Giannotti (1995), Samuele Puppa (2007), Edoardo Bravi (1993), Matteo Pellegrinotti (1996), Alessio Malatesta (1981), Danilo Rossi (1995), Stefano Damazzi (1995), Daniele Monelli (1997), Cristian Lorenzetti (1990).

Lo staff tecnico: allenatore Emanuele Terni; collaboratori: Alessio Terni e Gianmarco Biagioni. Il quadro dirigenziale: presidente Mauro Tarabella, vicepresidente Giuseppe Poletti, direttore sportivo Alessandro Donati; consiglieri: Nicola Terni, Guido Puppa, Ermanno Casotti, Lorenzo Borghesi, Francesco Borghesi, Francesco Fantoni, Bruno Pancetti, Mirco Angelini, Matteo Bertolaccini.

Il team verdeblu utilizza i campi di San Romano e Gramolazzo, dove si alternano le partite (gli allenamenti svolti a S.Romano). Dopo alcuni anni tra gli "Amatori" (un campionato vinto), arriva l’approdo in "Figc", in Terza categoria, nel 2018-’19. Nella stagione ’19-’20 vittoria del campionato e passaggio in "Seconda". L’avventura dura solo un anno: da allora sempre "Terza" fino a quest’ultimo dominato alla grande.

"Dieci anni fa – spiega il vice presidente Giuseppe Poletti – decidemmo di unire le nostre forze, dando vita, tra gli “Amatori” di Gramolazzo e quelli di San Romano, alla New Team. Eravamo amici, ci si conosceva bene e i programmi sono andati avanti felicemente. Siamo volontari: i nostri proventi provengono da vari sponsor, dalle feste che organizziamo ai Canipai di S.Romano, al Mini Hotel di Gramolazzo, sul lago in estate e così via. Ora si riparte in “Seconda”".

Dino Magistrelli