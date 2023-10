Next Gen, un’altra sconfitta. Via Battaglioli, c’è Farolfi

nextgen

NEXTGEN: Merli, Cuoghi, Incerti, Carrera, Mandreoli (46’st Progulakis), Telfer, Paltrinieri (44’st Leguern), Pacilli, Toni, Crispino, Ricci (40’st Pagano). A disp.: Cacchioli, Colombini, Ruini, Pacilio, Bellentani, Stefani. All. Battaglioli.

ARCETANA: Giaroli, Pacella, Pozzi, Vaccari, Muratori, Lusvarghi, Sekyere (42’st Pederzoli), Xhuvelaj (31’st Marino), Animah Barbari (25’st Corradini S.), Bernabei (35’st Turci), Travagliati (31’st Montanari). A disp.: Cammarota, Pignatti, Tinarelli, Monti. All. Paganelli.

Arbitro: Candela di Parma

Reti: 14’ (rig.) Crispino, 32’ Animah Barbari, 45’ Crispino, 3’st Vaccari, 29’st (rig.) Bernabei Note: espulso al 16’st Vaccari, ammoniti Cuoghi, Carrera, Telfer, Pacilli, Lusvarghi, Sekyere e Bernabei

Il settimo ko in 9 gare della Nextgen costa la panchina a Fabio Battaglioli: oggi l’annuncio del nuovo tecnico con Federico Farolfi (ex Fiorano, Centese, Colombaro e Casalgrande) pronto a dire di sì.

Al 14’ fallo in area di Lusvarghi su Crispino che trasforma il rigore. Al 32’ azione concertata da Pacella e Bernabei, palla per Animah Barbari che aggancia e pareggia.

Al 45’ Crispino approfitta di un malinteso tra Pozzi e Lusvarghi per il 2-1. Ma al 3’ della ripresa Vaccari approfitta di una palla vagante per fare 2-2. Poco dopo lo stesso Vaccari viene espulso ma in 10 i reggiani segnano: Cuoghi interviene in area su Bernabei che segna il 3-2. Al 30’ Lusvarghi mura la conclusione di Paltrinieri, nel finale Turci sfiora il 4-2.