Nibbiano&Valtidone-Correggese: Siligardi salva i biancorossi, promozione rimandata allo spareggio

NIBBIANO&VALTIDONE 1 CORREGGESE 1

NIBBIANO&VALTIDONE: Guerci, Tambussi, Vecchi (20’ st Castellana), Bini, Ababio, Boccenti, Lancellotti, Jakimovski (35’ st Brugni), Ridolfi (30’ st Franchini), Vingiano, Minasola (47’ st Siaka Konè). A disp. Serena, Borsatti, Bernardi, Baldini, Kenzin. All. Rastelli.

CORREGGESE: Cipriani, Ghizzardi, Sarzi Puttini (27’ st Boilini), Covili (26’ Vernia), Bertozzini, Carini (38’ st Calì), Errichiello, Galli, Antenucci (47’ st Benedetti), Siligardi, Cappelluzzo (26’ st Leonardi). A disp. Paltrinieri, Pipoli, Caselli, Galletti. All. Rossi.

Arbitro: Volpi di La Spezia.

Rete: 3’ Minasola (N); 45’ st Siligardi (C).

Note: ammoniti Ababio, Tambussi, Jakimovski Bini (N) Leonardi, Calì e Benedetti (C).

Un gol al 90’ di Luca Siligardi salva la Correggese nel big match di Eccellenza con il Nibbiano e rimanda il verdetto della promozione allo spareggio, in programma domenica in campo neutro (si presume in provincia di Parma, da capire dove visto che l’affluenza di pubblico sarà tutt’altro che banale).

Quando tutto sembra perduto, i biancorossi si affidano al loro fuoriclasse, che con una conclusione da fuori batte Guerci mandando la sfera proprio all’angolino e fa esultare il pubblico arrivato in pullman a Piacenza. "Il gol subito a freddo, su una situazione che avevamo studiato a video, ci ha fatto sbandare mentalmente – spiega Ivano Rossi a fine gara – ma nella ripresa abbiamo ritrovato le nostre giocate e a creare pericoli, mentre i nostri avversari hanno abbassato il baricentro. Il gol di Siligardi è splendido e ci permette di giocare un’altra partita, che vogliamo affrontare con ancora maggior impegno e determinazione".

La cronaca - Il gol che apre le marcature arriva dopo 3’, con Minasola che sfrutta tutta la propria velocità per arrivare su un lancio dalle retrovie prima del diretto marcatore, freddando senza pietà Cipriani; gli ospiti, feriti, si fanno vivi dalle parti di Guerci all’11’, ma Bini riesce a chiudere su Antenucci. Al 17’ ancora un’occasione per gli ospiti: Ghizzardi ispira Cappelluzzo che calcia a botta sicura, ma arriva provvidenziale per i piacentini la deviazione sulla linea ad opera di Boccenti.

Il Nibbiano ci prova al 24’ con l’onnipresente Minasola, sulla cui conclusione interviene Vingiano che insacca il 2-0, ma la rete viene annullata per offside. Nella ripresa la Correggese ci prova con una torsione di Antenucci, che costringe Guerci alla respinta; mister Rossi prova a cambiare l’inerzia del match coi cambi, in particolare con l’ingresso di Leonardi, ma il fortino piacentino sembra reggere: quando il tempo sembra ormai mancare, è Siligardi a sfruttare tutto il proprio bagaglio d’esperienza con un gran tiro dalla distanza che fa esplodere la panchina biancorossa. Per la Serie D servono ancora 90’, ma con un finale del genere la Correggese arriverà di certo allo spareggio col morale alto.