Niccolò Del Pela si unisce al Terranuova Traiana: primo colpo per la serie D

TERRANUOVA Niccolò Del Pela è il primo colpo del Terranuova Traiana. La trattativa con il bomber che ha riportato lo Scandicci in serie D si è conclusa ieri sera, pur se erano molti i club toscani che avevano puntato i riflettori sull’attaccante: dalla Sansovino alla Zenith Prato, dal Figline alla Sestese. Dopo due stagioni si sono dunque separate le strade tra Del Pela e i blues, ufficialmente per motivi di studio e obbligo di frequenza. Attaccante classe 2000, Del Pela è autore di 18 reti nel campionato di Eccellenza appena concluso, 21 quelle messe a segno nella stagione 2023-2024 sempre a Scandicci, mentre 22 sono stati i gol realizzati in 29 partite nel campionato 2022-2023 con il Montespertoli, in tutti e tre i casi militando nel massimo campionato dilettantistico a livello regionale. Un totale quindi di oltre 60 gol nelle ultime tre stagioni per il giocatore di Lastra a Signa. Cresciuto nella Lastrigiana, ha disputato un’annata nelle giovanili del Prato, mentre alla ripresa dopo la pandemia ha disputato lo spezzone di campionato primaverile 2021 con la maglia della Fortis Juventus, segnando una rete al Signa. Il 23 marzo ha contribuito al trionfo dello Scandicci nel girone B di Eccellenza Toscana, vincendo il campionato con due giornate d’anticipo, grazie al gol realizzato al 25’ del secondo tempo nella gara interna contro la Castiglionese. Niccolò Del Pela rappresenta un innesto d primo livello per il club di piazza Coralli, che dopo il rafforzamento societario punta a restare in serie D. A breve dovrà essere sciolto il nodo del direttore sportivo, per il quale ci sono varie opzioni top secret sul piatto. Poi sarà intavolata la discussione con Marco Becattini.

Francesco Tozzi