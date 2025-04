Niccolò Giannetti guida la Robur verso i play off con una doppietta decisiva

La prima doppietta stagionale, segnata proprio nel ‘suo’ Franchi, per Niccolò Giannetti (foto) è arrivata con la città colorata di rosa. Lasciato lo stadio, l’attaccante è corso a recuperare il Valdimontone, impegnato nel Giro di Onoranze alle Consorelle. "Certo che la dedica, oggi, è per la mia Contrada". Sorride Niccolò: la vittoria sull’Ostiamare permette alla Robur di sperare ancora nei play off. E poi sì, i due gol, per lui, erano fondamentali. "Sono contentissimo – dice –: se era importante fare risultato e centrare una buona prestazione, mi gratifica aver contribuito alla conquista dei tre punti. E’ stata una stagione complicata, che non ho vissuto per niente bene. Ci ho messo tutto l’impegno, il cuore, ma le cose non sono andate come avrei sperato. Avrei voluto segnare di più, realizzare più assist".

Con l’arrivo di Gill Voria, qualcosa, però, è cambiato: 9 le marcature in tre partite, per la prima volta si è registrato un poker bianconero. "Entrando più in area è normale avere più occasioni – spiega Giannetti –. Prima giocavamo in un modo più conservativo: siamo stati per tutta la stagione la miglior difesa del girone, ma là davanti abbiamo fatto fatica a creare opportunità, rispetto al nostro potenziale. Senza dimenticare l’aspetto mentale: meno segni, più vai in down. Diciamo che sbloccandoci di testa e spostando qualche metro avanti il raggio d’azione, siamo riusciti a esprimerci meglio". "Sì, dietro rischiamo qualcosina in più – afferma l’attaccante –, ma abbiamo difensori che possono reggere l’urto, bravi nell’uno contro uno". Saranno i prossimi 90 minuti a stabilire quale squadra tra Orvietana, Siena e Grosseto, staccherà il pass per i play off: particolare che il destino della Robur si compia allo stadio Zecchini. Giannetti spiega: "Sappiamo che non tutto dipende da noi, ma ci crediamo – dichiara –. Vogliamo chiudere la stagione al meglio, a testa alta e senza rimpianti. E senza paura: sappiamo quanto la piazza tenga alla sfida con il Grosseto. All’andata centrammo una delle nostre migliori prestazioni, ma uscimmo sconfitti: abbiamo un conto da saldare".

Angela Gorellini