Niccolò Giannetti. "Sono concentrato. Mi sento parte di questa annata»

"Non è stata un’estate facile: ho fatto di tutto per rimanere e vestire ancora questa maglia. Non rientravo nei piani, ma, avendo un altro anno di contratto, sono partito con la volontà di dimostrare che potevo essere un valore aggiunto. Mi sento parte di questa annata e vorrei che si concludesse con qualcosa di bello. Al futuro non ci penso, sono concentrato sul lavoro quotidiano": a parlare, al Fol, Niccolò Giannetti. "Siamo partiti bene e stiamo indirizzando il campionato come volevamo – ha aggiunto –. È chiaro che, dopo appena cinque partite, non abbiamo fatto assolutamente niente. L’importante è dare continuità alle prestazioni". Su Bellazzini. "È un allenatore molto esigente. Ha richieste importanti, non scontate per la categoria, però è anche stimolante. Ti fa vedere il calcio da tanti punti di vista, non solo quello di attaccare o difendere. Tutti i giorni ci mette alla prova, con allenamenti pesanti, intensi, non solo fisicamente, ma anche mentalmente". Domenica il Follonica Gavorrano. "Una partita dura – ha chiuso Giannetti –, contro una squadra ripescata, ma che ha costruito una rosa importante. Il campo è ostico, dopo le sconfitte vorranno rifarsi. Noi come sempre l’affronteremo con la massima attenzione e con la voglia dei 3 punti".