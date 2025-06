Niccolò Gucci torna al Fano Calcio: entusiasmo per il ritorno del bomber

La notizia del ritorno di Niccolò Gucci al Fano – notizia ormai certa che la società di via Toscanini però confermerà solo dopo il 30 giugno quando il giocatore otterrà lo svincolo dall’Arezzo – ha naturalmente galvanizzato la piazza fanese. L’arrivo dell’attaccante – 35 anni e non 30 come erroneamente pubblicato ieri – che una decina di anni fa ha lasciato ricordi indimenticabili agli occhi dei tifosi è ovviamente salutato con enfasi dal popolo granata. È un nome, quello di Gucci, che mette tutti d’accordo e che idealmente traccia un legame tra il passato dell’Alma e il futuro del nuovo Fano Calcio. Come conferma, ad esempio, "Dado" Manna dei Panthers: "Beh, direi che è un buon segnale per riprendere un collegamento col passato e ridare vita alla storia di quella che fu l’Alma. Speriamo sia la prima di tante mosse per ridare alla città un calcio vero e che possa riappassionare gli sportivi in cerca d’identità e di pallone dopo la fine ingloriosa di 119 anni di storia".

Il ritorno di un "bomber" della caratura di Gucci fa chiaramente schizzare in alto le azioni del Fano nel momento in cui ci si troverà in Promozione. Ne è convinto Luca Navacchia del club Forza Alma: "Finita l’agonia Alma ed elaborato il lutto, – dice Navacchia – la tifoseria tornerà finalmente compatta in curva e non solo. Ed il colpo Gucci è la firma tangibile che il nuovo Fano vuole vincere subito la categoria per tornare velocemente in alto. La gente lo ha capito, nonostante tentativi di disturbo esterni, e la promessa che ci siamo fatti è quella di portare più entusiasmo possibile sia in casa che in trasferta. Sembra un sogno tornare finalmente al Mancini, un atto liberatorio che esula dalla serie che si andrà ad affrontare".

Gucci potrà inoltre servire anche per far crescere i giovani attaccanti che di sicuro mister Omiccioli poterà nel gruppo, come Alessandro Sabattini (2005), Riccardo Giovanelli (2006) e quasi certamente anche Cristiano Frulla (2006) che lo scorso anno ha giocato in prima squadra col Sant’Orso tutto il girone di ritorno. Insomma, dopo l’annuncio di Mirco Omiccioli allenatore, quello di Niccolò Gucci è un bel colpo che fa felici tutti a Fano, anche perché, Parola di Francesco "Baldo" Baldarelli, "lo aspettiamo a braccia aperte. Personalmente poi sono più che contento, perché potremo in questo modo chiudere, metaforicamente parlando, anche la parentesi di Gucci alla Vis Pesaro".

Silvano Clappis