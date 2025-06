Niccolò Marras confermato alla Maceratese per la prossima stagione

E dopo Lucero anche il fantasista Niccolò Marras farà parte della Maceratese del prossimo anno. Il giocatore aveva sottoscritto un biennale nella passata stagione quando per i biancorossi aveva accettato di scendere di categoria nella convinzione che avrebbe trovato una squadra con le carte in regola per ritornare in D. E così è stato. Adesso la società ufficializza la conferma del giocatore che lo scorso anno molti addetti ai lavori hanno indicato come il valore aggiunto, il giocatore in grado di fare la differenza. E allora non era da escludere che altri club avrebbero potuto bussare alla sua porta proponendo interessanti opportunità. Si tratta di una ala offensiva di grande talento, ha saputo incantare il pubblico maceratese con le sue giocate, risultando decisivo nella cavalcata trionfale in Eccellenza grazie ai gol e agli assist fondamentali. La società ha così aggiunto un altro tassello alla Maceratese che verrà con la dirigenza ora impegnata a parlare con i protagonisti della passata stagione, nel contempo si tiene d’occhio il mercato degli under perché c’è da rinforzare il pacchetto dei giovani nella consapevolezza che questi faranno la differenza nel campionato di serie D.