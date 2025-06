Nicola Cani rinforza il Castellarano per la Promozione

Gran colpo del Castellarano per la prossima Promozione: il difensore centrale Nicola Cani, classe 1994, da anni tra i migliori del ruolo nella categoria. Ex Baiso/Secchia, Atletico Montagna e Vianese tra le altre, nell’ultima annata ha giocato con la maglia del Montecchio. È un difensore che spicca nei fondamentali del ruolo (colpo di testa e anche buona velocità) ma ha anche doti da centrocampista (piede per impostare ma anche per battere piazzati). Cani nelle ultimi estati è stato punto di riferimento del Cervarezza nel Torneo della Montagna (sabato si comincia), essendone il capitano. Intanto, lascia la Promozione Federico Ceci: il portiere del 2000, che era in forza al Masone, giocherà in Prima categoria nei modenesi del Cavezzo.

A proposito di Prima: il San Prospero Correggio attende il ripescaggio in questa categoria dopo i playoff regionali vinti, e intanto arrivano le prime mosse. Confermato l’allenatore, che sarà ancora Lauro Canovi. In Seconda (con speranze di ripescaggio in Prima) lo United Albinea pensa anche al vivaio e ha definito l’allenatore della Juniores Figc: sarà Giordano Dallari, già da anni nella società.

g.m.