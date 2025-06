Nicola Cavina confermato alla guida del Faenza dopo la salvezza in Eccellenza

Sarà ancora Nicola Cavina a guidare il Faenza. Dopo la salvezza in Eccellenza conquistata coi denti allo spareggio di Gambettola, il club manfredo del presidente Gian Andrea Missiroli ha deciso di ripartire dal tecnico che, al debutto in ‘prima squadra’, ha conservato la categoria. "Ringrazio la società per la fiducia – ha commentato Cavina, che continua a rivestire anche la carica di ds – dopo una stagione che, al di là del risultato sportivo, mi ha fatto crescere. Ci abbiamo sempre creduto nonostante sia stata una impresa in salita e siamo riusciti a venirne a capo con un gran girone di ritorno". Aver centrato l’obiettivo salvezza, apparso ad un certo punto quasi impossibile, rende ancora maggior merito a Cavina e al gruppo che ha guidato. Vinta una sfida importante, se ne presenta subito un’altra: "Con la società, e in particolare col dg Lucatini, ci siamo messi subito all’opera, valutando i profili più adatti, facendo tesoro dell’esperienza, per gestire meglio le singole situazioni. Quello della passata stagione è un ottimo gruppo ed è una base solida da cui ripartire con qualche inserimento mirato. L’obiettivo è lavorare con intensità per avere una partenza migliore e per tirare fuori il massimo dai singoli, magari divertendoci più dell’anno scorso".

Confermato lo staff tecnico che affiancherà Nicola Cavina: i preparatori atletici Francesco Di Nunzio e Marco Matulli che seguirà anche l’U19 come allenatore; il preparatore dei portieri Edmondo Santarelli; il collaboratore Mirko Piazza e il fisio Ezio Giovannini. Verrà allestita anche una U21 che parteciperà al campionato di Terza categoria.