Nicoli, vent’anni al servizio del calcio ’rosa’: "Amicizia e stima sono i risultati più belli"

Mario Nicoli festeggia 20 anni di attività come allenatore di calcio femminile. Carriera iniziata nel 2004 con la casacca della storica Acf Firenze che svolgeva l’attività all’impianto sportivo di San Marcellino. Nicoli, nato il 9 febbraio 1966 a Firenze, ha dato un concreto contributo alla crescita e all’affermazione del settore femminile con passione e professionalità, centrando diversi risultati di prestigio.

Nicoli come è iniziata l’avventura nel calcio femminile?

"Venti anni fa iniziai a fare l’istruttore di giovani calciatrici all’Acf Firenze, segnalato dall’amico Roberto Bongi. Rimasi coinvolto nel vedere l’impegno e l’attenzione delle bambine, superiore ai maschietti, nel seguire i miei suggerimenti sulle tecniche calcistiche e nella capacità di fare gruppo".

Quali sono state le prime tappe?

"Dal 2004 al 2014 ho svolto attività all’Acf Firenze allenando dalla categoria Pulcini alla Prima squadra. Nei campionati dal 2010 al 2012 sono stato sulla panchina di serie A centrando due importanti salvezze e tenendo Firenze nella massima serie".

Com’era il settore femminile in quegli anni?

"Non c’erano club professionistici e le squadre più forti e con mezzi economici erano Torres, Verona Bartolino e Tavagnacco Udine".

E del suo gruppo cosa ricorda.

"In Acf Firenze c’era un clima di serenità e amicizia. Fra le ragazze su tutte Alia Guagni ed Elena Linari che giocano in serie A nel Milan e nella Roma. Ci tengo a sottolineare come giocassimo nella massima serie senza straniere. La squadra era formata da ragazze quasi tutte di Firenze e dintorni, in gran parte cresciute nel vivaio. Fra le altre ricordo il portiere Ilaria Leoni, il capitano Serena Patu e Giulia Orlandi che ora gioca nel Lebowski".

Com’è proseguita la sua carriera?

"Nel 2013/’14 ho diretto le squadre giovanili dell’Acf Firenze. Poi sono passato dal 2015 al 2017 alla Florentia femminile con presidente Tommaso Becagli. Abbiamo conquistato due promozioni dalla serie D fino alla B, vincendo due Coppe Toscana fra cui la Coppa Italia di serie C. Successivamente due anni in panchina a Empoli con la Primavera femminile vincendo la Coppa Toscana e battendo la Fiorentina in finale. Dal 2020 al 2022 in serie C alla Pistoiese con buoni risultati. Lo scorso anno al Rinascita Doccia sulla panchina delle Juniores".

In questa stagione quale casacca indossa?

"Sono stato chiamato dall’Affrico come allenatore delle Juniores con il gradito ritorno all’impianto di San Marcellino. Ho condiviso un progetto nuovo di crescita ideato dal presidente Valeria Pisacchi e dal ds Mauro Ermini. Un club che da questa stagione ha allestito squadre femminili con ottime prospettive e siamo partiti con Juniores, Under 15 e Pulcine".

Quale è stato il suo anno più bello?

"Senza dubbio il 2012 con la tranquilla salvezza in serie A e il premio nazionale come miglior tecnico ricevuto dall’Associazione Allenatori".

Del settore giovanile cosa le rimane nel cuore?

"Vorrei ricordare i successi in Coppa Toscana con le squadre giovanili dell’Acf Firenze. Nel 2009/10 la finale italiana del campionato Primavera, persa 1-0 con l’Atalanta, con l’Acf Firenze vice campione d’Italia. E anche l’amicizia e stima reciproca legata con tante ragazze e le loro famiglie, fra cui Lara Magni il mio primo capitano. Queste sono le cose belle del calcio in particolare e dello sport in generale".

Fra i dirigenti quali ricordi?

"Devo ringraziare Andrea Guagni che ha creduto in me portandomi dalla Primavera alla guida della squadra di serie A dell’Acf Firenze, insieme a tutto lo staff della società del passato che poi si è unita cedendo i titoli alla Fiorentina. Un particolare ringraziamento al mio grande amico e compagno di viaggio Luciano Ciampi che da 18 anni mi segue nella mia carriera calcistica come dirigente ufficiale nelle squadre che io alleno".